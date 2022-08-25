環保團體搞無冷氣標語比賽2022　網民詩興大發自創另類惡搞詩詞

以「無冷氣夜」為題，你又會想到甚麼標語呢？近日環保團體「環保觸覺」舉行2022標語創作比賽，要大家以「無冷氣夜」為題創作標語，但比賽帖文一出，卻激起一班網民的詩人細胞，個個化身成為爆笑詩人，創下一首首惡搞詩詞。



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「環保觸覺」舉辦標語比賽原意是想讓大家反思日常生活用電模式，鼓勵大家善用冷氣，在室外氣溫低於攝氏27度時嘗試不開冷氣。作品主題要求標語內容包含善用冷氣，節能減碳，身體力行減少溫室氣體排放，但網民卻一於少理，個個盡顯渾身解數，創作咗一首首惡搞標語詩詞，讓我們一起來看看以下這些「另」類標語啦!

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