小巴MMA｜80歲老馬有火血洗荃灣小巴　途人親述戰況「小學雞」

都市人壓力大，現在稍有磨擦很多時都會演變成暴力事件，繼而衍生受傷情況，變得完全「零容忍」！繼日前（21日）中環的「小巴MMA」事件之後，近日（22日）再有網民表示遇上「翻版」事件，並在Facebook 撰寫「千字文」解構目擊過程，內容相當震驚！



（《 那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅van》電影照）

據䅥，該網民表示當晚同坐一輛由荃灣海壩街開往象山石圍角村的小巴，而當小巴駛至熊貓酒店時，便開始聽到有人口角。兩名事主分別是年約80歲的老翁以及約50歲中年男人初而口角繼而動武！

（《 那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅van》電影照）

而網民的帖文中，知悉80歲的老翁當時曾向另一名中年男人大罵「你掂到我！」，當小巴再轉入西樓角的路口燈位時，二人的口角戰也變得更加激烈。但相信導火線是中年男人的一句「落車會執你一劑金嘅！」，禍從口出！

（Facebook 截圖）

（《 那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅van》電影照）

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沒想到小巴在紅燈位停車時，該名80歲老翁突然發難向中年男襲擊，「跟住（二人)由車中打到車尾，再由車尾打返上車頭」。該網民指當時老翁手機和眼鏡已飛甩，臉部和車上更有血跡。當大家擔心老翁會重傷，才驚覺車上的血跡竟來自中年漢的後腦位置！網民指原來當時老翁指夾鎖匙，向中年漢出拳並擊中後頸至後腦位。事發後網民指有人報了警，而他跟其他乘客都落了車，後事或二人傷勢如何則不得而知。

有網友看過樓主分享後表示，荃灣區很多有背景的叔父老人在養年，所以千萬不要得罪老人。一來出了人命意外更加不好，二則對老人而言「冇嘢輸」，很多時就是錯口出禍！其實好多暴力事件的始源都是一些雞毛蒜皮的小事，總括而言「忍一時風平浪靜」！

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今日香港天文台表示，一度高空反氣旋雖然正為中國東南部帶來大致晴朗的天氣。但在呂宋以東海域的熱帶低氣壓卻在集結於碧瑤以東約400公里，預料向西北移動，時速約10公里，大致移向呂宋海峽至呂宋北部。而根據天文台預測，最新熱帶氣旋位置及路徑會直吹香港位置，預料周四（25日）最接近本港，強度達強烈熱帶風暴級別。除了直吹香港之外，今次的颱風名字跟香港也十分有淵源！

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