心理測驗｜一秒即答！貓貓4選1你養邊隻？揭未來另一半是何人

【心理測驗/ 貓貓/ 戀愛】大家會想知道下一任戀人會是個怎麽樣的人嗎？日本網站michill最近分享了一個心理測驗，大家只要從4個品種的貓貓中選出一隻，就可以揭示你未來另一半是誰啦！



【問題】在這4個品種之中，你會選哪一種貓來養呢？

【A】波斯貓

【B】暹羅貓

【C】三色貓

【D】阿比西尼亞貓

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（Unsplash：@chanroro）

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【A】波斯貓——美男子

波斯貓讓人有華麗的印象，你的下一任戀人將會是個美男子！因爲他很受歡迎，你可能需要透過努力裝扮自己，令自己與他「匹配」，與對手拉開距離；對美的意識也會因此增强吧。相信兩情相悅的你們一定能展開一段浪漫戀情啊！

暹羅貓（VCG圖片）

【B】暹羅貓——善於照顧人

暹羅貓是種既溫順又聰明的貓，所以你的愛人將會是個細心、善於照顧人的人。他可能會是一個體貼到讓你覺得他煩的人，非常、經常關心你。如果你願意向他撒嬌、被他寵愛，就能滿足他的保護欲，談一段溫馨的戀愛。

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【C】三色貓——直率、與他一起很輕鬆

三色貓是較平民化又比較黏人的品種，你的未來戀人會是個直率、讓你與他在一起時很舒服的人。你們能很坦率地談論各種事情，所以時間會在不知不覺之間過去。若你向他傾訴憂慮和軟弱，在不知不覺中他會成為你的心靈支柱。説不定你們開始交往後就會立刻開始考慮結婚呢！

（ねこちゃんホンポ）

【D】阿比西尼亞貓——内向男子

阿比西尼亞貓讓人感覺比較傲嬌、難以接近，所以你的下任戀人可能會是一個比較内向，不太擅長作主動的人。雖然他似乎表現出對你有興趣，但也不會輕易説出他喜歡你，令愛情進展緩慢。不過，如果你拿出勇氣接近他，那就很有可能發展成一生只有一次的難忘戀情！

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