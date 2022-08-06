PTSD會發惡夢？日占卜師解密3種惡夢含義　夢見死人暗藏這種意思

MIRROR演唱會發生嚴重事故，有組織指現場觀衆及看過意外影片的網民出現PTSD（創傷後遺症）症狀，當中徵狀包括難以入睡甚至發惡夢。

平常大家發惡夢都很容易會影響一整天的情緒，不論做甚麽都不禁會想起夢裏的可怕場景。但有日本占卜師就表示，其實發惡夢也不一定代表不吉利，反而還可能是好運的徵兆......



👉日本大熱網購精液 捐精者獎戲飛 中國人精子最受歡迎有原因

日本占卜網站MINORI日前分享了一篇文章，講解了3種常見惡夢的含義。其實我們以爲是負面的惡夢夢境反而可能代表好運將至，當中發夢死人竟有這種隱藏意思？！

👇👇👇即睇專家解密3種惡夢隱藏意思👇👇👇

+ 6

【1】死夢

説到惡夢，不少人都會想起死亡或被殺的夢。認爲感覺非常真實，很容易會被驚醒。不過在夢裏面被殺其實有「重生」、「復活」的正面意思。甚至在占夢方面，這種惡夢還是吉夢的一種；是不久將來有幸運來臨或願望成真的預兆。不論自殺或是他殺都一樣是好運象徵。不過如果在夢境中有因某人死亡而流淚的場面，則會變成凶兆。除此之外，「流血的夢」並不代表血光之災，反而可以期待財運上升！雖然死夢是代表好運，若你不想有可怕的體驗，就要注意在睡前先好好放鬆自己啦！

【2】受傷的夢

若你在夢境中受傷，這代表你在工作、戀愛和人與人之間的關係等日常生活方面，近期内可能會遇到麻煩或壓力。當中要特別注意若你是手部受傷則是你思想變得負面的預兆，要多多注意工作上的失誤和阻滯。

如果在夢境中受傷的是胸口，你未來可能會在戀愛中受傷。而由高處墜下的夢則是自信不足的證據。或許你對自己的外表和能力感到負面、自卑，嘗試為自己訂立一些小目標，一步步達成藉此建立自信吧！最後，若是在夢境中因自然災害導致受傷，這是運氣下降的預兆，需要透過提升動力阻止運氣低迷。有時候因爲受環境變化影響會令壓力飆升，所以要記住適當地釋放壓力啊！

👉瑜伽褲穿著7大貼士 比堅尼位不現形靠護墊？褲檔有這設計大加分

【3】非現實的夢

有時候在夢中會出現現實中不存在的狀況和事物。當中看到非現實怪物或生物而慌張的夢，是代表你對未來的不明的不安情緒，或未來將有變化的前兆。但你若是覺得這些夢境可怕，則暗示你對自己的自信不足。相反，如果你積極地看待這些夢境，抱著樂觀心態面對的話就能改善狀況；有想挑戰的事就逐樣嘗試才是最好的開運方法！

同場加映：日網瘋傳心理測驗 從作息習慣看隱藏性格 動物4選1你是哪類型？

有人早上鬧鐘一響便能立刻起床，亦有人不擅長早起，反而到了晚上才是最精神的。日本網站Questi最近就分享一個測驗，只需要根據你平常的作息選一隻動物，便可以看穿你的隱藏性格。當中選這隻動物，則代表你是一個我行我素的人……日網瘋傳心理測驗 從作息習慣看隱藏性格 動物4選1你是哪類型？👈 👈 👈