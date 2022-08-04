網紅閃亮亮3年前性愛片外流 情緒受困日日喊 花1年時間走出低潮
撰文：聯合新聞網
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台灣網紅閃亮亮因外型亮眼，過去擺攤賣紅豆餅，被網友封為「紅豆餅女神」，她日前宣布將藝名改為「蕭芷渲」。3年前她與台灣YouTuber「硬漢兄弟」成員黃包包交往時，曾不慎外流3支性愛片，震撼當地網紅圈。近日她受訪時被問起此事，她則勇敢回應。
蕭芷渲近來為宣傳新書受訪，媒體再度問起過去性愛片外流一事。據《TVBS新聞網》報導，她透露當時每天哭也不願出門，還會覺得陌生人是不是在對她指指點點，最後花了一年多才走出低潮。
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2019年性愛片外流時，蕭芷渲還出面在IG裝鎮定發聲相挺，無奈隔年兩人卻宣告分手。
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