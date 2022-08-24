史上最強「外賣仔」速遞Pizza到富士山熱爆　揭真實身份全民炒車

日前，日本一名穿上「DOMINO'S PIZZA」制服的外送員背著保溫箱將薄餅「外送」到富士山山頂，多張照片除了於網上瘋傳之外，更傳出運費只是港幣216元，但結果「全網炒車」！



（Twitter＠fatmanairsoft圖片）

數張富士山「外送員」照片近於日本行社交平台貼出，旋即引起網民熱議！除了有留言發問「外送員」花了多少時間登山之外，最多人想知道的運費需要多少？而其中一張照片內，就指薄餅價格為3776日圓，不過有網民誤以為已連同運費，即是約216港元。而根據「外送員」在行山網站的紀錄，他是在8月20日早上7時38分出發，由五合目經富士宮口登山道上行，攀升1399米，約早上11時抵達富士山頂，下午1時27分回到五合目，全程來回8公里，用了近6小時。

（Twitter＠fatmanairsoft圖片）

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然而，真相很快被拆穿！日本《朝日電視台》就著事件已很快找出訪這位「外送員」，原來他的真正身份是Cosplay兼行山客，至於外送箱內其實沒有薄餅，而是一些登山的基本用具。

（《朝日電視台》電視截圖）

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據悉，這位「外送員」名叫馬並太志（うまなみ），只是一般的上班族，不過閒時喜愛登山，亦愛Cosplay。所以他每次登山都幾乎會化身不同角色。馬並太志接受傳謀訪時表示，Cosplay外送員的原因是因為他拿到了「Uber Eats」的保溫箱，心想如果背著它登山應該很有趣，但沒想到惹來這樣大回響。除了造型，原來「收據」都是造型道具之一！「3776」是馬並太志根據富士山的高度（3776米）打印出來，相當花心思！然而，馬並太志也有呼籲，大家在登山前必先做好危機管理，並透露他在本週末登富士山時將會有新造型。

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今日香港天文台表示，一度高空反氣旋雖然正為中國東南部帶來大致晴朗的天氣。但在呂宋以東海域的熱帶低氣壓卻在集結於碧瑤以東約400公里，預料向西北移動，時速約10公里，大致移向呂宋海峽至呂宋北部。而根據天文台預測，最新熱帶氣旋位置及路徑會直吹香港位置，預料周四（25日）最接近本港，強度達強烈熱帶風暴級別。除了直吹香港之外，今次的颱風名字跟香港也十分有淵源！

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