165cm男生憂被女友嫌矮報讀增高課程　學費竟有政府資助網民稱奇

身高對於女仔來說可能是個不太注重的問題，但對於男仔來說身高可能往往都會影響他們的自信心，甚至是自尊。近日，台女於網發文指其男友常因身高而感到自卑，為此他竟報讀「增高課程」，而課程竟然有政府資助？網民對此課程感到嘖嘖稱奇，更奇怪究竟課程內容怎樣可以令人增高...



該名台女網民於Dcard上發帖文表示，她的165cm身高男友對自己的身高一直都感到自卑，之前曾有和男友聊到她歷任男朋友身高都有180，她的男友都會變得很不服氣，即使是很平常地聊關於身高，他也極度在意。每次拍照的時候男朋友都會要求把他拍得高一點，或是叫Po主蹲低只拍半身照。即使Po主本身覺得身高不是重點，比例好和健康的身材最重要，但男友都會十分介意身高。

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按樓主描述，的確有個增高課程可讀，不過課程價錢卻欠奉。（網頁截圖)

直至最近，Po主在男友手機看到他竟報名「增高」課程，她本很反對男友上該課程，但男友稱課程有近七成政府資助，而且通過台灣經濟部獎助，應可信性高，因而讓男友嘗試上課。據她男友所說，那課程是一種物理增高課，而令Po主好奇向網民發問這些課程是不是真的有人上。

圖為原Po主於Dcard發布的情侶照片

帖文引起網民激論，有網民表示Po主所說的課程是出自一間名叫「妥樂高」的公司。並表示那間公司都頗有名氣。《開罐》嘗試搜尋網民所說的增高課程學校，發現的確有「增高」課程的存在。而根據該網頁資料，該公司是茂國生技旗下附屬研發的科學系統增高訓練課程。公司更稱他們是統引進美國最新的 SPINE EXTENDED SYSTEMS 物理訓練增高法，讓人可突破生長板的界，再次長高。

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網站亦顯示該子公司通過經濟部 SBIR 中小企業獎助計畫，於課程上官方是有補助的，課程的內容總共有35 章節，以及54 部影音，總計只需782 分鐘就完成整個「增高」課程。至於有關價錢方面，網頁並沒有提供或提及，只是稱要先上免費課從而知道價錢和補助詳情，是大家能負擔的價錢。

圖自Dcard討論區

圖自Dcard討論區

對於Po主的帖文，有網友表示增高課程是騙人騙錢，其曾報讀過相關課程，而讓Po主趕快叫男友退出課程。亦有網民對課程有興趣，「我也想長高」，更有網民表示，正常男生已成年生長板癒合後將不再有任何自然性、實質上的長高機會，若然真的有這種技術，「早就發揚光大」。不知大家又相不相信增高課程真的能後天「再度發育」?

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