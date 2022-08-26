港女怕狗要求鄰居搭下架𨋢　狗主咁樣回應惹網民激辯：最慘係隻狗

驚狗就應該要讓狗先？近日有女網民Facebook群組發文表示遭到養狗鄰居欺凌。帖文寫到因她驚狗，因而要求養狗鄰居乘搭下一部𨋢，誰不知卻遭該名鄰居嘲諷。她更表示「怕狗的人永遠都被人欺凌」，帖文一出隨即起網民激辯，大家覺得誰對誰錯呢？



該名女網民於名為「將軍澳主場」的Facebook群組發文，發文內容表示她於早上乘搭𨋢下樓時，中途有一名男人，一名小女孩和一名拖著狗的女人打算進入事主正乘搭的𨋢。但女事主因對狗極度恐懼，所以向該名女人表明害怕狗，並提出請其乘搭另一部𨋢的請求。誰不知該名養狗鄰居卻寸嘴回道「你咁驚狗咪住喺呢度吖」，雖然最後那名女鄰居沒有乘搭該部𨋢，女事主亦順利落樓，但女事主對此極其不忿。

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事後女事主稱「如夢初醒」，覺得鄰居如此表示，是否自己應出𨋢讓養狗鄰居入𨋢，而自己則等下一部，還是「我錯我唔應該住慧X園?」。事主表示該名女鄰居為小孩做了個「好」榜樣，更稱「怕狗嘅人永遠都係被欺凌嘅對象」。

女事主帖文一出，即引起網民一番熱議，女事主其後亦刪除原本帖文，但有網民卻擷取了原帖文讓網民繼續討論。網民各方都有不同意見，有人覺得女事主一早便知道屋苑能夠飼養寵物，即一定會有遇到寵物的情況，但女事主仍然要求養狗鄰居不要與她共同乘𨋢，女事主等同要世界圍著她轉，即使其有禮貌地詢問亦不代表別人一定要遷就於她。有網民甚至表示「下次我驚人，可唔可以無人上車，我自己搭晒?」認為女事主要求無理。

(圖片自「將軍澳主場」Facebook群組)

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但亦有網民表示，應該要分先後次序，女事主是先進𨋢，那應該是養狗鄰居先讓。有網民則認為驚狗的人沒有錯，自己亦是狗主，明白唔係人人接受狗狗，作為主人的都要做好自己，大家才會對寵物寬容一點，「大家互相遷就吖嘛」。不知大家有人為誰應先讓誰呢?誰對誰錯呢?快留言討論吧!

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