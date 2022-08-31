《絕命毒師》狂粉靠煲劇學整冰毒　被捕驚揭是化學天才自設毒品廠

中國搗破一宗吸毒案，製毒的主謀男子落網後，竟被查出平時是供應DIY自製冰毒，而且大部份材料都是一般市面可輕易買到。無相關知識的他如何走上製毒之路呢？原來全因劇癮太深...



《絕命毒師》劇照

中國發生一宗製毒奇案，去年尾3名癮君子因吸毒被捕，警方沿線追查再抓到6名販毒人士，直至近日才找到製毒的韓姓男子以及他開設的工廠，主腦正式落網。破獲工廠及各種製毒證據後，警方驚揭韓男身份竟不簡單。

主修計算機專業的韓男原來暗藏化學天賦，因熱愛看美劇《絕命毒師》，靠劇集內容及上網自學研發出「土炮版」安非他命（冰毒）。更恐怖的是，韓男基本上沒有用到違禁品，9成原材料都屬於市面上輕易買到的「非管制類」。

警方搗破韓姓男子以及他開設的工廠（新聞截圖）

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西安市蓮湖分局警員表示，韓男除了製作冰毒，還成功研究出「毒鼠強」（四亞甲基二碸四胺，呈白色粉末狀，無臭無味），但他認為太簡單已沒有難度可言，決心挑戰製毒。韓男更向警方道：「要是能做出像冰毒一樣困難的項目，我就是天下最強。」

有網民笑言，即使想做大毒梟也沒有實力：「以我的化學天賦，我很安全」，也有人感嘆韓男用錯智慧在不正確的地方。

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