【溪谷殺人案/奇案/偷情】韓國近期討論度最高的溪谷殺人事件，人妻搭上姦夫後為巨額保險金三度合謀殺害老公，毒殺不成再溺斃，更被揭不斷精神虐待老公至死，案情令人髮指！



疑犯李恩海、趙賢秀

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「溪谷殺人案」最近引起韓國社會高度關注，早前警方被質疑辦事不力，調查時未有檢查疑犯手機，一度錯過重要線索，令疑犯近3年來都未被正式逮捕，更有韓國網民為通緝令的照片P上口罩，呼籲全民緝兇。4月16日兩名疑犯終於落網，而案件經過及女主角的經歷令人心寒。

韓國網民為通緝令的照片P上口罩，呼籲全民緝兇 / Naver @ryuri666

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綜合韓媒報道，2019年6月，31歲女事主李恩海和情夫趙賢秀合謀在京畿道加平的一條溪谷殺害死者尹相燁。兩人知道尹相燁不懂游泳，仍叫他從4米高的岩石上跳入3米深的溪谷之中，而且見死不救。

尹相燁是李恩海的老公，雖然這對偷情男女沒有直接下手，事後卻得到8億韓圜（港幣約507萬）保險金，疑為賠償金起殺機。同年2月和5月二人已企圖殺死尹相燁，在飯菜加入雞泡魚血液，又試過將他拋入釣魚場的池水。

李恩海、死者尹相燁

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韓國節目《실화탐사대》經尹相燁家屬授權公開死者的手機，他生前過得非常困難，在大公司工作了16年，卻連3,000韓圜（港幣約19元）的便利店飯盒都吃不起，要問同事借錢。

兩名疑犯和死者（圖中戴眼鏡者）曾三人行去玩 / SBS《그것이 알고싶다》截圖

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原來李恩海一直揮霍尹相燁的錢去玩，罵他將錢拿去交屋租，老公死後更若無其事地與姦夫享受旅行。尹相燁手機上的一張合照更寫有「你無法擺脫 — 主演尹相燁，劇本李恩海」字眼，行為十足恐怖情人。

李恩海20年前上過電視的畫面亦被翻出 / 《Love House》截圖

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李恩海20年前上過電視的畫面亦被翻出，當年她參加的節目《Love House》專為生活環境較差、經濟有困難的家庭改造家居。李恩海沒有自己的房間，因為家中要預留位置放父母的輪椅，她更在節目承諾主持申東燁長大後會幫助處境困難的人。當年善良的李恩海卻變成折磨丈夫至死的人，網民大呼反差恐怖，其行為亦令人髮指。

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