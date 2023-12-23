生仔痛VS蛋蛋痛哪個更痛？泌尿科專家析這種痛相當斷3200根骨頭！

眾所周知，女人最痛是生孩子，稱之為「生仔十級痛」。而男人最痛是睪丸受撞擊，甚至會痛不欲生。那麼這兩種非凡的痛楚，究竟哪種痛比較痛？近日，就有位中醫師以數據分析出這兩種痛分別的疼痛程度。



《Kill me Heal me》劇照

近日，一位泌尿科男醫師劉永強在小紅書發帖，分享「生孩子和睪丸碎了哪個更疼」的分析。以dol作為計算方式，dol是計算疼痛程度的單位，譯自拉丁文dolor。他指，在女性分娩時，要承受57dol的疼痛，即相當於20塊骨頭骨折的疼痛。而一個男性被踢到睪丸碎了，疼痛是9000dol，相當於同時生了160個孩子，或者斷了3200根骨頭。

《黑暗榮耀》劇照

有泌尿科醫師曾在Facebook專頁「泌密會客室」分享，疼痛大致上分為1-10級，由最少的0開始，代表完全不痛。1至3級為輕度疼痛，如打針、輕微擦傷等。4至6級為中度疼痛，如牙痛、女性經痛等。而7級以上則是劇烈疼痛，如癌症引起的疼痛。故而經常聽到生孩子是十級痛。

《黑暗榮耀》劇照

在《丁香醫生》中有指，睪丸是男性身體外露的內臟，人體一些內臟是沒有神經，如肝臟。但睪丸分佈大量痛覺神經，故而對疼痛很敏感。而且睪丸和胃部神經、嘔吐中樞相連，所以睪丸受外界攻擊時的疼痛會擴至整個腹部，伴隨的徵狀是噁心嘔吐、血壓升高、冒冷汗、心跳加速等。而女性生孩子則是子宮收縮觸發痛覺，形成內臟痛。而一般生產都要持續數至數十個小時。到了最後階段，肌肉和相關組織更會產生劇烈的撕裂感，令孕婦產生劇痛。

《BB來了》劇照

雖然有不少數字和研究探討，但人的痛感都是因人而異，不但是一種生理反應，亦與主觀認知有關。更有整形醫師Anthony young曾為此發表，「女性在分娩過程，至少超過20分鐘。那要不要讓我們來測試一下，連續踢你的睪丸20分鐘，看你能不能支撐得下去。」以此表示這兩種痛楚需衡量的因素有很多，不能單靠痛感而定斷。