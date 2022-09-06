袁偉豪被稱藝訓班「星級導師」嬲爆　網民湧入FB圍攻本尊咁樣回應

金像獎男配馮皓揚（羊羊）獲獎後入讀TVB藝員訓練班，但只上了一日堂便退學。有報導指他與星級導師袁偉豪「無緣交流演戲心得」。聞言嬲爆爆的袁偉豪，被網民恥笑之外更湧入其FB一人一句「花式留言」火上加油，究竟呢次阿Ben點拆彈？



羊羊憑《媽媽的神奇小子》獲得金像獎最佳男配角（資料圖片）

馮皓揚（羊羊）憑《媽媽的神奇小子》獲得金像獎2022最佳男配角，他早前被拍到在頒獎禮第二日現身電視城，原來竟參加了TVB藝員訓練班。網民十分驚訝，指羊羊此舉是「DSE狀元去讀Asso」，認為17歲的他「大把世界」，應該在電影界多磨練演技。

直至羊羊近日出席活動時被問到藝訓班事宜，他透露只上了一日堂便退出：「其實我在金像獎頒獎禮後第二日，只睡了一小時便參與藝員訓練班的第一課。然而後來與公司商討過後，便沒有繼續參與。我依然會抱着學習心態參與每一次演出。」

袁偉豪。（資料圖片）

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藝訓班導師之一袁偉豪亦表示教了兩日都未見過羊羊，獲FB專頁「King Jer娛樂台」報道指兩人「緣慳一面，無緣交流演戲心得喇！」設計圖片也有刊登袁偉豪相片並寫上「藝訓班星級導師包括袁偉豪等」沒想到此舉卻焫著袁偉豪，他轉發帖文表示：「我欠左（咗）你地（哋）班傳媒？」結果惹起網民恥笑袁偉豪EQ低，更一人一句湧入該帖文「花式留言」火上加油！

👇點撃圖片看網民Mean爆留言👇

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雖然袁偉豪不時在社交平台呻苦水，以往也發生過多次跟網民罵戰，不過今次面對數以百計網民留言圍攻，他也沒有像平時一樣還擊，只出了另一個Post講近況，有網民也讚他終於「學精咗」。

袁偉豪６日凌晨再出另一個post講近況。（FB截圖)

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