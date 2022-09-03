人氣YouTuber揭行內秘聞　50K廣告費要XX萬訂閱?一類人最好簽公司

YouTuber、KOL感覺光鮮亮麗，是不少新一代夢寐以求的理想職業，不過在感覺「筍工」的同時，一些魔鬼細節你又有考慮過嗎？超過73萬人訂閱的YouTuber Mira就拍片回答了大家的問題，一起看看吧！



Mira（影片截圖）

現時年輕人不做打工仔，自己創業或做斜槓族（Slasher）的情況越來越普遍，喜愛在鏡頭前展現自己的話更有可能會考慮做YouTuber、KOL，感覺光鮮亮麗，又有機會讓人認識自己。

超過73萬人訂閱的居韓香港YouTuber Mira就拍片解答了觀眾對YouTuber的迷思，例如怎樣接job、廣告應該報價多少錢、工時等等，心思思想試拍片做創作者的你不妨先看看再決定！

👇點撃圖片看入行做YouTuber必知5件事👇

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【1】YouTuber工時？

每條片要拍攝的時間都不同，Mira指不計事前準備的話，她拍一條10多分鐘的Q&A大約要1小時。她另外有請剪片師幫手，兩人合作方式如下：

初剪：Mira（2-3小時）

中文字幕、音樂、效果：剪片師（4-8小時不等）

最後檢查、韓文字幕：Mira（2-4小時）

不過她作為全職YouTuber，認為自己沒有明確的上下班時間，亦開始分不清工作及生活，所以有租工作室的打算。

【2】如何接廣告及報價？

其實每個廣告的收費都不同，要視乎品牌的預算、產品類別、特性等等，又視乎客戶想在哪些社交平台宣傳。報價亦有可能以package形式計算，十分複雜。Mira坦言也遇過不知應否接下廣告及不懂報價的情況。

Mira舉例，廣告收費有機會視乎YouTuber的訂閱人數，如有20萬人訂閱，每個廣告約可以收到$50,000。

如有20萬人訂閱，每個廣告約可以收到$50,000（YouTube @Mira's Garden）

【3】應該簽經紀公司嗎？

一開始拍片時Mira是自由身，不過隨著越來越多合作客戶，她又自覺文書方面較弱，加上一來一回談細節都需要不少時間，令她最後決定簽約現時的公司。

Mira認為對她而言，有個中間人像橋樑一樣為她處理事情更加理想，而且現時的公司透明度較高，相較之下是最適合自己的。

【4】有無work-life balance？

拍Vlog的話生活所有事都是題材，任何事情都想用相機紀錄，好處是日後可以不停重看，壞處是沒有100%享受當下。相反，如果是主打開箱或清談片就未必有此問題。

【5】一開始怎樣找其他人合作？

主要靠私訊相約一同拍片，另外在其他YouTuber的影片下留言先認識也很常見。Mira指約人合作比想像中容易，即使可能被拒絕，但最重要是多主動和嘗試。

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