威威應援群三星期零更新　爆紅4個月即玩完？9件星途沒落大事回顧

威威（劉宋威）爆紅後由賣豬肉轉為KOL，但連番被爆多宗醜聞，令他印象受損，加上威威在一個健康食品廣告除下口罩見人後，人氣急速下滑「走粉」，之前熱鬧的「鮮肉威威」粉絲應援團亦已3星期沒有新帖文！極速爆紅到沒落少於4個月，一起重溫威威9件大事回顧。



36歲荃灣「肉類分割員」威威，2022年5月爆紅後成為師奶殺手，還極速拍攝多個廣告代言兼轉為KOL，風頭一時無兩。不過人紅是非多，威威連番被爆醜聞，包括黑社會、做過傳銷等指控，即使他已澄清仍無法阻止輿論。

可是種種傳聞，加上威威在一個健康食品廣告除下口罩見人後，令人氣急速下滑「走粉」，之前熱鬧的「荃灣鮮肉威威應援團」（威威粉絲團）亦3星期沒有新帖文！群中的粉絲亦很愕然，指是「管理員唔批Post，又咩事都唔交代令個群半荒廢」。威威由極速爆紅到沒落中間少於4個月，中間到底發生了甚麼事呢？

👇點撃圖片看威威9件大事回顧👇

+ 8

👉12個香港名人奇葩簽名 姜濤由「姜」變「羊」、誰簽到似旋風薯片

👉「細龍太」花6位數改名網民聽完唔記得 25個名人真名你記得幾個?

【1】被賜名「荃灣AK」走紅

2022年5月，威威工作時的照片被放上網而被稱為「荃灣AK」，不少網民都驚訝竟有後生又迷人的豬肉切割員，令他一夜爆紅，連日多名市民到街市打卡求合照。

【2】第一個廣告

威威受韓國運動鞋品牌邀請拍硬照，該款波鞋更可當工作鞋穿著。豬肉檔環境濕滑又需要長期站立工作，威威在肉檔及肉枱上狂擺甫士，不過口罩始終不離面。

【3】極速轉做KOL

2022年5月中，雖然威威「無罩」舊照很快已被翻出，但一眾粉絲未有太大失望，他更開通Facebook、IG和YouTube轉做KOL。有指威威是由建華集團捧出來，才會極速爆紅。

【4】商場生日見面會

2022年6月5日，荃灣一商場為威威舉行生日見面會，有過百名粉絲出席。他在台上表演煎豬肉，見到粉絲的威威更感動落淚。

【5】反威威聲浪漸大

威威每次見人一定戴好口罩，被網民指「係咪諗住一世都唔除」，有人分析他與一般肉類切割員不同，金髪紋身帶點MK但原來是顧家暖男，而且「對眼喺香港絕對係top 1%」、「冇諗過呢份工會有65分左右嘅樣，以為全部都係40分嘅肥佬」。

【6】連環醜聞爆出

然而威威各種負面傳聞流傳，包括曾是黑社會、吸毒、是元朗721白衣人之一、做過傳銷、在粉絲群組罵MIRROR等等，令他忍不住澄清。

威威拍片澄清被指是黑社會一事，他在片段一開首已帶有哭腔，「我都係基層出身，屋邨長大，點解有紋身就唔係好人，要俾人歧視？」他更用頭髪驗毒以證明清白，但被網民指這樣做只能驗到他近月有沒有吸毒。

威威脫下口罩拍健康食品廣告（廣告截圖）

【7】除罩拍廣告出事

曾表示除罩見人會怕醜的威威，竟脫下口罩拍健康食品廣告，真樣震驚一眾網民，除罩後的落差更成為大規模「脫粉」導火線。

【8】品牌集體割席

終極除罩及連番醜聞後，不少本來找威威代言的廣告相繼下架，包括運動鞋Skechers、淘大醬汁、佳能密實袋等。其中佳能密實袋附送威威閃卡被網民炮轟：「請問點退回豬肉威嘅卡？」、「睇完就有PTSD」、「送嚿豬肉好過」，甚至表示罷買。

結果佳能疑似跪低，即時找來阿正拍攝新宣傳片，並在專頁表示：「我哋都聽到大家嘅聲音，男神只得一個，佢只會係密實哥（即另一代言人魏浚笙Jeffrey）！」

【9】應援群組3星期零更新

有網民發現「荃灣鮮肉威威應援團」最近突然安靜，原來8月15日起已未有再更新任何帖文，停運近三個星期。

同場加映：2022上半年9個風雲人物 豬肉店員無啦啦爆紅、小朋友一撞冇5萬

2022年上半年出現了不少奇人奇事，有人莫名其妙地爆紅，前一日仍是普通的豬肉店店員，下一日已經成為KOL；有人金句連發，對著結業店主講「生意好」；亦有人中伏，一個不小心就撞倒了5萬以上的玩具，驚動全香港。

👉2022上半年9個風雲人物 豬肉店員無啦啦爆紅、小朋友一撞冇5萬