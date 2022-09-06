AO、EO職位9月起申請！超級政府工月薪32K-112K　即睇招聘時間表

【公務員／政府工／AO／EO】公務員事務局網站最近更新了行政主任職系2022至2023年度的招聘時間表。當中人氣筍工二級行政主任（EO）及政務主任（AO）分別會在9月中旬並12月上旬展開招聘。快點看看招聘詳情作準備吧！



二級行政主任（EO）及政務主任（AO）一向是搶手「鐵飯碗」，是不少大學生、打工仔首選。公務員事務局網站公開2022-23年度招聘時間表，二級行政主任（EO）職位將在9月中旬展開報名。申請人需在綜合招聘能力傾向測試（CRE）、《基本法及香港國安法》測試取得合格成績，並通曉中、英文符合語文能力要求，月薪由總薪級表第15至27點，即由32K起至57K！

行政主任職系——2022-23年度招聘時間表

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而政務主任、行政主任、貿易主任、運輸主任的AO級別職位，月薪由總薪級表第27起至44點，即由57K起至高達112K。聯合招聘考試(JRE)亦暫定會在2022年12月上旬舉行。考試主要評估應考者的分析及撰寫能力；考試時間為3小時，需要分別以中文及英文回答試卷内2條題目。

【題目一】案題 （Case Study）——考生需參考個案所提供的背景資料以英文作答，充分理解和獨立分析題目所述的議題，提出務實兼具創意的方案。若考生只是不假思索地重複背景資料的內容及文字，將不會獲得任何分數。

例題：

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【題目二】關於香港某項社會或政策議題。考生需以中文作答，闡述個人的看法，並就其立場提供理據。

例題：

行政主任職系的遴選面試則暫定在2023年2月至5月舉行，當中會對每名考生以粵語和英語進行個人面試。一般會有3名遴選委員會成員，面試過程歷時30分鐘。若通過所有招聘程序，在2023年5月就會收到第一批聘書啦！

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