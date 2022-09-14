超級政府工｜物流署請政府車輛事務主任　月薪29-47K無需學位經驗

【政府工/公務員/物流署】政府物流服務署又有超級政府工！今次是請二級政府車輛事務主任，無需大學學位，若持有相關高級文憑，更可以無需工作經驗，頂薪去到47K。想知自己是否合資格，可看看入職要求。



政府車的車牌號碼有ＡＭ字頭

這次招聘雖然沒有大學學位要求，但如果持有由香港都會大學頒發的《管理學證書》或同等學歷，就需要有五年督導管理經驗；若持有由香港大學附屬學院頒發的《物流及運輸高級文憑》或同等學歷，則可以無需工作經驗。不論是上述哪一項合乎資格，申請者都需要在DSE或會考中英文達２級成績，也需要考《基本法及香港國安法》。

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不論是公務員還是短期的N仔職位，政府工一向薪金較高，是時下不少年輕人的心儀工作。但政府工又是否適合你呢？投考公務員以至政府工時，又有甚麼考慮因素？

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