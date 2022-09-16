盧寵茂暗批梁栢賢誤導市民輕視疫情　5度敢言被封「醫衛局戰狼」

醫務衛生局局長盧寵茂隔空反駁梁栢賢稱「新冠肺炎死亡率0.1%」的說法是「無視數千死者的不幸，誤導市民」，其實他新官上任不久已被認為言行直白，更不時語出驚人，發表金句，絕對是「醫衛局戰狼」。



盧寵茂（資料圖片）

醫管局前行政總裁梁栢賢近日在FB發文，引用衞生防護中心數據指出今年2022年至9月4日為止，新冠肺炎粗死亡率是0.6%，但5月起疫情混合了BA.2.2、BA2.12.1、BA.4和BA.5等變種病毒，所有類型病毒一同計算，死亡率已下降到與流感相若，即約0.1%。

醫管局前行政總裁梁栢賢（資料圖片）

昨日（9月15日）盧寵茂在網誌隔空反駁梁栢賢的言論，「有人認為衞生防護中心統計數據，應排除第五波初期Omicron疫情最嚴重時的死亡數字，而單單以今年5月至今新冠死亡率為0.1%與季節性流感平均死亡率的0.1%作比較，這是犯了嚴重選擇性偏誤，無視數千新冠死者的不幸，而誤導市民輕視新冠疫情。」而梁栢賢今早(16日)再在Facebook撰文，題為「復常之路（十二）」，稱這次內容不再糾纏數字，「有些人還拖著復常後腿，如果不是誤判疫情，有否其他目的就不得而知。」又引述朋友說笑：「這些人…是否金融間諜，想拖垮香港經濟，有利其他國家發展？」

專家們隔空駁火時有所見，而盧寵茂自七月上任以來，也一直採取進取態度抗疫，在公開場合更不時發表金句，被一眾網民封為「醫衛局戰狼」！

👇點撃圖片看盧寵茂5句精警金句👇

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【1】新冠死亡率較高「鐵一般事實」

醫管局前行政總裁梁栢賢表示，2022年5月由變種病毒引起的新一輪疫情，死亡率已跌到0.098%，接近平均死亡率0.1%的季節性流感。盧寵茂即在網誌不點名批評，指新冠死亡率約0.6%，數字高於流感是「鐵一般的事實」，更指梁犯了「嚴重選擇性偏誤」，無視新冠死者的不幸，誤導市民輕視疫情。

【2】對「新聞專業有不一樣的體會」

2022年9月初《彭博》引述知情消息，指政府有望11月取消酒店檢疫政策，但盧寵茂見本地個案急升，有意收緊防疫。盧在3日後發網誌，繼續不點名指報道令他對「新聞專業有不一樣的體會」，誤導讀者以為政府出現內部矛盾。

盧更以內地宮廷劇《延禧攻略》比喻，暗指新聞真實性已不重要，「反正就是電視劇劇本，觀眾喜歡看而成為熱播，又或能達到編劇的目的便是成功了。」

【3】政府顧問團隊發放「混亂信息」

2022年7月4名港大學者，包括袁國勇和孔繁毅等人撰文建議「混合免疫」，透過自然感染及打疫苗，冬天前逐步放寬社交距離措施。盧寵茂稱混合免疫停留在理論，出席立法會會議更強調相關做法不適用於本港。

盧暗指政府顧問團隊未有充足溝通，以後要有系統地統一發布消息，「達至公眾不會從不同的來源收到混亂信息」。

【4】怒轟私家醫院5分鐘

盧寵茂曾指私家醫院騰出接收公立醫院病人的病床使用量未如預期，記者會上花了5分鐘「講經」，表示公院承擔9成的醫療服務，3 間私院騰出病床使用率為0%，8間醫院更不合格，要求私家醫院「主動少少幫公立醫院同事」。

【5】共存=共赴黃泉

2022年2月，盧寵茂時任香港大學深圳醫學院院長，他支持「動態清零」並對比病毒共存國家的死亡數字，亦不夠清零來得理想。盧說道：「歐美國家要合理化防疫上的失敗，唯有提出一個好聽的口號，所謂『與病毒共存』只會帶我們共赴黃泉。」

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