查理斯竟是水彩畫大師！訪港曾畫印洲塘　網嘆：被王室耽誤的畫家

英女王伊利沙伯二世逝世，查理斯三世9月10日以73歲之年齡繼位成爲新任國王。日前他在愛爾蘭進行探訪儀式簽署文件時，被傳媒拍到他因爲原子筆漏墨而發脾氣，在網上引起話題。甚至有人質疑他的行爲有損作爲國王的風度。但其實查理斯三世是一個很有藝術素養的人，更是英國最成功的水彩畫家之一！



（YouTube：@The Independent）

查理斯三世在10日的登基儀式和13日的探訪儀式中，兩度被傳媒拍到因爲筆墨而發脾氣；網民對他上任數日就屢次展現出不爽態度而反應兩極。當一方認爲他已經到達普通人的退休年齡但依然要工作，最近又失去了母親，應該被大家體諒。另一方面亦有人認爲他這種行爲「沒有風度」。

（Getty）

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雖然查理斯近日因爲筆墨而發脾氣，但其實他很擅長運用顔料，能畫得一手水彩畫。他的作品亦曾在各種展覽和慈善活動中展出，甚至被製成郵票和瑞士滑雪場的年票。The Daily Telegraph亦曾經報導，雖然他形容自己只是一個「狂熱的業餘」，但其實在 1997 年至 2016 年期間，他從銷售水彩畫複製品中賺取了約 200 萬英鎊（大約港幣1808萬元），令他成為英國最成功的在世水彩畫家之一。

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據Insider報導，他在1970代因受到寄宿學校的老師影響而開始作畫，至今已超過50年。除了他成長之地蘇格蘭的畫作，他歷年來也在旅途中畫了不少水彩畫。當中他在1989年到訪香港時，亦曾經從船上畫下印洲塘的美景。

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前天文台台長林超英日前亦在個人Facebook專頁上轉貼一篇網誌文章，分享1989年11月查理斯訪港時，從皇家遊艇不列巔尼亞號後方甲板所畫的印洲塘水彩畫。當中將畫作與最近在印洲塘拍攝的照片作對比，從山嶺的位置推斷當時船隻停泊位置；感嘆香港一樣有人間美景，要好好享受。

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伊利沙伯二世駕崩，查理斯繼任成爲英國新國王。但對比起英女王，因他與戴安娜王妃婚姻破裂、又曾跟卡米拉糾纏不清，還不時引起爭議，令他民望偏低。有前王室管家早前就爆料指查理斯其實是一個超難服侍的主人，不但極度偏食，他甚至連刷牙時也要僕人幫忙擠牙膏！👉👉👉英女王逝世｜查理斯登基 管家揭新君超級難服侍：刷牙都要人幫！