地政總署請產業助理　無需經驗及學位月薪20K！即睇2大入職條件

【政府工/公務員/地政總署】地政總署請產業助理月薪過20K，雖然無需工作經驗及大學畢業，但也要符合兩大入職要求才獲考慮申請，有興趣加入政府工行列的人士不妨看看自己是否合符資格。



今次都是為期一年的N仔約，職責是協助處理有關徵用土地、批地、執行契約條款、管理土地、短期租約的租賃和短期更改土地用途申請等的工作，須實地視察。入職要求未有提及須工作經驗，但就要持有估價及物業管理文憑或高級證書，想申請的朋友就要注意了。

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留意截止日期是10月3日，申請時記緊連同表格和學歷證明文件等副本一併附上。

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