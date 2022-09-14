政府工｜9月中至尾截止7份筍工　月薪20K-47K 部分無需學位經驗

【政府工/ 公務員/ 政府職位空缺/ 求職招聘】政府持續釋出政府工，入職要求有不少無需大學學位及工作經驗，應屆DSE畢業生也可以申請，部分更是鐵飯碗，即三年試用期後可長期聘用。《開罐》Opener就為大家集合了7份低門檻政府筍工，來自差估署、統計處及律政司等部門的職位，月薪由20K至高達47K！



【1】差估署—合約行政助理

差估署合約行政助理雖然屬非公務員職位，但月薪有32K，有任何學士學位，或具備同等學歷，及具備最少三年行政職務／項目管理／諮詢及調解服務或相關的全職工作經驗即符合資格申請。主要職責包括一般辦公室行政職務、處理查詢及投訴等等。

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【2】統計處—訪問員

統計處今次招聘統計員雖然是N仔約，但月薪近20K，而且入職要求不高，DSE五科達二級成績及同等學歷，無工作經驗都可以申請，要職責主要是從統計調查的受訪者搜集統計資料，解答有關統計調查的查詢等，不過也註明可能須不定時工作及執行大量訪問職務，包括電話訪問及親身拜訪受訪者進行面談訪問。

👉政府工｜統計處請訪問員月薪近20K DSE五科合格、無需工作經驗

【3】律政司—法律書記

律政司招聘合約法律書記，其中一個職責是「電子版香港法例」的法例資料校對及核證工作，雖然無須大學學位或有工作經驗，但中英文程度要達標DSE要有五科３級成績，當中包括中英文科。

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【４】1823—助理客戶服務主管

1823助理客戶服務主管 (培訓)職位雖然屬於非公務員N仔職位，但勝在對學歷要求不高。只要求申請人在DSE或會考五科包括中英文科考獲2/E級同等或以上成績即可，並需具備兩年電話中心╱聯絡中心的全職工作經驗，月薪18K至22K。

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【5】消防處—消防員

消防處刊登請消防員招聘，而且列明職位涉行動或海務，。該職位是紀律部門的公務員級別，是屬於鐵飯碗，婚後可申請宿舍，起薪點由$23,625，至頂薪點$33,650。在學歷要求上雖然只需DSE五科合格，但要通過５個測驗。

👉政府工｜消防處請消防員月薪23K-33K DSE五科合格+要通過5個測驗

【6】政府新聞處—美術設計助理主任

政府新聞處最近刊登招聘請負責美術設計的助理新聞主任，申請人只需要滿足4個入職條件其中一個就合符資格，無需工作經驗亦可以無需證書、學位，月薪30K起！

👉乞食科救星！政府新聞處請美術設計助理主任 無需經驗頂薪達57K!

【7】物流署—政府車輛事務主任

政府物流服務署今次是請二級政府車輛事務主任，無需大學學位，若持有相關高級文憑，更可以無需工作經驗，頂薪去到47K。

👉超級政府工｜物流署請政府車輛事務主任 月薪29-47K無需學位經驗

同場加映：公務員政府工｜衞生署請牙齒衞生員全年招聘 負責洗牙月薪17-38K

衞生署長期人手短缺，衞生署再招聘「牙齒衞生員」，頂薪點高達$38,595！這職位無需持大學學位，而且是真正鐵飯碗，做滿三年過試用期就可獲長期聘用。不過此職位需要考《基本法及香港國安法》，而且需已向香港牙醫管理委員會註冊為執業牙齒衞生員，才合乎資格申請。

👉公務員政府工｜衞生署請牙齒衞生員全年招聘 負責洗牙月薪17-38K