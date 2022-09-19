警隊搞大學巡迴招募快線簡稱PURE！邀學長分享當差樂趣可即場面試

【政府工/警察/招聘/大學生】政府持續釋出筍工，公務員事務局網站亦有不少紀律部隊職位全年接受招聘。最近香港警察宣佈將會舉行招募活動「PURE」，巡迴本港11間大學舉辦活動，讓同學可以即場投考警隊。同學甚至可以在畢業前拿到offer，暑假後就可以立刻投身警隊！



（Facebook：@香港警察 Hong Kong Police）

警方日前在其Facebook專頁「香港警察」上分享到在9月21日至10月26日期間，他們將會在嶺南大學、城市大學、中文大學及樹仁大學等11間本地大學舉行「警察 • 大學招募快線 POLICE University Recruitment Express」，簡稱PURE！以便同學投身警隊，招募組會在校園内進行警員、督察和輔警的遴選程序。一日內就可以投考三個職位，縮短遴選程序時間，畢業前就可以收到offer，暑假或畢業後立即投身警隊。

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活動中除了會有講座介紹見習督察、警員及輔警的遴選程序，同場還會有現職警務人員及警隊學長計劃的舊生分享經驗。另外，招募組也會分享入職體能測試的訓練技巧，如立定跳高、手握肌力測試、4x10米穿梭跑及800米跑。學生可以即場報名投考以上3個職位，並進行初步遴選程序，包括視力測試、身高及體重量度。

除此以外根據警方介紹，透過PURE投考的學生更可以即場參加「入職體能測試」、警員小組面試和輔警遴選面試，以及見習督察的中英文筆試。而`招募組採取「試當真」制度，現場取得合格成績就會被採納。換而言之，學生可以在遴選程序中獲得更多次機會，亦可獲優先安排參與面試，體能測試工作坊及招募組活動。

有不少網民看到活動的poster後，紛紛在貼文下留言表示支持。希望可以有更多有志、正面的年輕人加入香港警察，「真正為香港這家作出貢獻及建設」、守護香港。亦有網民講到poster很有年輕、陽光氣息，作為模特兒的阿sir和madam都是俊男美女啊！

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警察大學招募PURE巡迴時間表

9月21日（三）——嶺南大學

9月27日（二）——香港都會大學

10月6日（四）——香港恆生大學

10月10日（一）——香港城市大學

10月11日（二）——香港教育大學

10月14日（五）——香港中文大學

10月15日（六）——香港理工大學

10月18及19日（二、三）——香港浸會大學

10月21日（五）——香港大學

10月22日（六）——香港科技大學

10月26日（三）——香港樹仁大學

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