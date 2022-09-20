YouTuber Kenny自爆月賺35K　6件事被封劉馬車2.0商場見面會最癲

YouTuber Kenny Chan（陳嘉偉）成為社交網絡紅人，頻道及IG雙雙突破5萬訂閱大關更月入35K。網民笑言除了訂閱數「已經超越另一個Kenny（關智斌）」，更指Kenny的瘋狂事跡及程度有望取代網絡紅人劉馬車。



YouTuber Kenny（IG @hksp.kc）

90後本地YouTuber Kenny近月在各大社交平台冒起，其IG經歷多次被封再重開後，現時帳號有超過5.2萬人follow，YouTube頻道「Kenny Chan (2022一定要得)」近日亦突破5萬訂閱大關。網民笑言Kenny訂閱數「已經超越另一個Kenny（關智斌）」，現時關智斌頻道有多於4.95萬人訂閱。

劉馬車近年因不停犯事而進出監獄，仍在服刑中（網上圖片）

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Kenny自爆除了正職月入約$15,000之外，現時做兼職YouTuber更有每月額外$20,000收入，高達35K的月薪震驚不少網民，其實Kenny爆紅以來有過不同出位言行，瘋狂程度直逼前網絡紅人劉馬車。

👇點撃圖片看Kenny 6大事跡👇

+ 3

【1】商場見面會

Kenny每星期一至六都在觀塘apm自設粉絲見面會，IG簡介更有寫明時間，吸引大批網民「野生捕獲」。不過見面會大玩游擊形式，Kenny亦講明「不見即散」。此外Kenny也有安裝Zenly及愛分享，等Fans全天候追蹤他位置。

【2】影後生靚女

Kenny不時在公眾地方自拍，經常被指是為了偷拍附近的後生靚女，但有時自拍時又會有媽媽級路人入鏡，相當飄忽。

【3】與粉絲食飯

Kenny差不多每日都會在IG公開自己吃甚麼，走紅之後更有不同男女粉絲約他吃飯，每次Kenny都會po相及tag返對方。

Kenny帶挈Hely老母一齊變網絡紅人（YouTube@Kenny Chan (2022一定要得)）

【4】口頭禪變網絡用語

有時Kenny在家拍攝時，其媽媽（暱稱Hely老母）都會出鏡，兩人的口頭禪分別成為網絡用語，如「愛你啾咪」、「快啲信耶穌」等。

【5】為Tyson Yoshi打氣

很多網民都會留言指定祝賀說話，希望Kenny可在YouTube頻道拍片說出，他亦經常回應網民的要求。Kenny曾上載一段隔空與歌手Tyson Yoshi打氣的片段，並祝他「身體健康，愈來愈紅」，事後獲Tyson放上IG分享。

【6】罐頭打氣短片

有見祝賀短片大獲好評，Kenny亦有製作「罐頭片」，如分別祝幼稚園、小學、中學、大學、副學士、高級文憑及毅進同學開學快樂，以及「請支持學生會X號內閣」系列。

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