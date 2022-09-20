港男清蒸觀賞魚被斥殘忍　網民掀罵戰：生得靚唔食得樣衰就能吃？

石斑，龍躉，東星斑，你就有可能食過，但「觀賞魚」你又有沒有食過？日前，有兩名網民於網上帖文分享其蒸魚的照片，有人更表示所蒸的魚為「魚中天花板」，而細看兩位網民所蒸的竟是大家常用作觀賞的觀賞魚，該帖文一出即引起網民熱論，難道觀賞魚都可食用？



圖片擷取自香港街市魚類海鮮研究社Facebook

圖片擷取自香港街市魚類海鮮研究社Facebook

近日有兩位網民先後於Facebook專頁「香港街市魚類海鮮研究社」帖文分享蒸魚的照片，其中一位網民更稱他所蒸的魚「魚油香味，魚中天花板」。從他們的「制成品」照片可見兩名網民所蒸的魚顏色鮮艷，金光閃閃。細看究竟，網民所蒸的竟然是大家一直用作觀賞的珊瑚魚。

該兩位網民所蒸的是一種名為「荷包魚」的珊瑚魚，其實與東星斑，蘇眉等魚類類近為珊瑚魚，但因它的色彩繽紛和性格溫和，所以於香港大多都會被用作觀賞之用，大多尺寸亦大概一至兩寸左右。但其實有些香港的漁販亦有販賣荷包魚以作食用魚，但數量較少且不廣為食用。

圖片自金大東Facebook

圖片自網上圖片

網民對此帖文甚大反應，不少人認為食觀賞魚太殘忍，更表示不會忍心食這種魚，除非孤島求生才會。但亦有網民表示「一直都以為觀賞魚有毒唔食得」，更有網民表示蘇眉，東星斑同樣是珊瑚魚，大家又不見得有任何問題，「如果魚靚唔食得，樣衰要比人食。跟呢個道理，呢到班道德人個樣，應該死左大半….」，有人更稱「原來人類可以根據自己嘅審美觀去幫魚類生命￼分等級」。

香港現時亦沒有相關法例列明食用珊瑚魚為違法行為，但食物安全中心提醒，應避免食用大於三斤和一次進食大量的珊瑚魚，因大魚有可能含有「雪卡毒」，這類魚並非本身帶有毒素，而是它們以食珊瑚礁海域生存的小魚維生，而小魚則吃有毒的海藻，於是毒素就會積聚在珊瑚魚身上。

圖片擷取自香港街市魚類海鮮研究社Facebook

圖片擷取自香港街市魚類海鮮研究社Facebook

不知大家又認為觀賞魚可不可以作食用？有機會的話你又會否忍心食呢？

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