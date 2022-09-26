開會途中男同事突高唱情歌告白　女生超尷尬扮傻：到底誰給他勇氣

被人告白原是一件開心事，不過都要睇對手和場合。有女網民友在討論區上分享自己近日被告白的經過，而告白地點和時間竟然是公司開大會期間，對方突然高唱情歌表白，令樓主相當尷尬。



《IT狗》劇照

一名女網友以「史上最尷尬的告白」為題在dcard中發文。樓主表示「從沒想過人生中會遇到這麼荒唐的事！」指公司有個男同事喜歡她，如此確定的原因是對方在多人會議中的辦公室對著她唱品冠的《無可救藥》。「到底是誰給他的勇氣？！梁靜茹嗎！」

《無可救藥》歌詞

樓主表示她原本以為開會，沒想到對方不但高歌表白，還有背景音樂陪襯，「好多人笑到發抖，但我尷尬到發寒」，歌詞還相當肉麻，「請問我之後該如何面對同事，大家教教我⋯是不是被拿來練習勇敢了？！」樓主當刻不知所措，完全不懂反應，惟有裝傻不答嘴，氣氛相當尷尬。

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（電影劇照）

不少網民都同情樓主的愛的經歷，「無論有沒有在一起，妳跟他這件事將在公司茶餘飯後話題上寫下一筆」，有網民安慰樓主「自己不尷尬尷尬就是別人」。有網民好奇樓主的長相外，才會引來對方用這種「行刑」方式表白，而這樣的事相信只有辭職才可走出陰霾，樓主回應尷尬到無法上班，確實有想過辭職，但又自覺若此這個原因離職又好像太荒唐，不過也坦言跟對方沒可能。

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