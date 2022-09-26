拓也哥逝世｜日喝3L超甜咖啡因糖尿截肢　網民：極速真空吸成絕響

人稱「拓也哥」的日本同志酒吧老闆井口拓也，2013年因登上節目《矛盾大對決》與「不會射精的AV男優」澤井亮對決而爆紅。但今早（26日）忽然傳出噩耗終年47歲，家人在他的blog上發聲明指拓也哥在9月16日已經病逝。消息引起網民轟動，原來他近年受到糖尿病困擾頻頻入院，去年還因病情惡化而必須截肢……



（網上圖片）

今早（26日），日本同志酒吧老闆井口拓也的blog更新自8月以來第一條投稿，卻是他的家人和員工發聲明指拓也哥在9月16日已經離世，但因一切發生得太突然，未能立即對外公布。而他所經營的酒吧新宿店將由副店長NAOMI繼承，名古屋分店則選擇關閉。

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拓也哥終年47歲，他早年因參與《矛盾大對決》與「不會射精的AV男優」澤井亮對決展現超强口技而一夜爆紅，甚至曾因此獲邀錄影台灣節目《康熙來了》。他其實早在數年前到醫院做血液檢查時得知自己患上糖尿病，但他當時覺得身體沒有甚麽問題，便沒有再吃藥。直至2017年12月，他發現右腳趾冒出痘痘，洗澡時想換膠布卻愕然發現傷口竟然見骨，便立刻趕到醫院求醫。當時雖然逃過截肢的命運，不過右腳小趾還是需要切斷，令他痛不欲生。

2018年拓也哥被診斷患第二型糖尿病（Type 2 Diabetes），從此便多次進出醫院。2021年3月份因病情惡化，拓也哥被逼將左小腿截肢;但樂觀的他仍積極面對，更將義肢設計成自己喜愛的法鬥、乳牛等款式。今年3月他在blog上分享自己再次入院。而8月20日他在Twitter上發帖「入院中」，誰知這就是最後一次聽到拓也哥的消息……

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拓也哥曾在Ameba News的訪問中講到自己很喜歡吃甜食，經常會吃蛋糕，更是每天會喝5至6支500mL的超甜咖啡或咖啡牛奶。當時因發現腳趾傷口見骨而求醫時他的血糖值高達500多，坦言是自己一開始不聽醫生的勸告才會令病情惡化。

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聽到拓也哥逝世的消息，有不少網民都覺得非常可惜，表示自己一直很期待可以看到《矛盾大對決》節目復活。亦有網民表示他每日喝3L咖啡牛奶其實相當於每天吃了72個方糖，非常不健康，雖然離世消息很可惜，但認爲他是自作孽。有香港網民就感嘆到「極速真空吸成絕響」。

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