朴敏英割席分手男友是罪犯肥大叔嚇呆網民　新婚紗照美貌再進化？

韓國女星朴敏英被爆熱戀富豪男友姜鍾賢，更已見過雙方家長，不過原來男方背景不純更犯過罪，令網民相當錯愕，被指人品不好之外更其貌不揚。秒速宣佈分手的朴敏英其實曾公開承認整容，前後對比甚至被譽為教科書級別。



《月水金火木土》劇照

朴敏英遭韓媒《Dispatch》爆出與一名富豪姜鍾賢拍拖，兩人8月到男方位於江原道的老家探望姜的母親，姜母更親自為兩人送行，又被拍到摟著朴敏英，關係十分不錯。之後兩人去到朴敏英和父母同住的江南清潭洞高級別墅，姜亦拿著禮物到訪。

（Dispatch）

不過報導同時爆出，姜鍾賢其實是個可疑富豪，他曾因偽造財務報表並騙取約35億韓圜（港幣約1,900萬），2016年被判有期徒刑2年半，緩刑3年。此外姜鍾賢以英文名Jasper活躍於夜店，在勝利的夜店Burning Sun訂購數十瓶名酒，極有可能是常客之一。知情人士也指他在東南亞及泰國似乎有不法交易及生意來往。

甚至連朴敏英近年新簽約的Hook娛樂，也與姜鍾賢離不開關係。對於二人的戀愛傳聞，Hook娛樂只表示朴敏英正趕拍《月水金火木土》，「要確認相關事項會比較慢，很抱歉沒能盡快給大家確切聲明」，直至今日（29日）才指「朴敏英與現在傳緋聞的對象已經分手了」。

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網民對此表示：「已經不是緋聞的程度了，是檢方要做的事」、「一天之內帶著禮物拜訪雙方家裡，幾乎已經是確定要結婚了吧？」、「不可能不知道那些事情就交往」。此外也有人表示姜鍾賢是大肚腩的大叔，「就算是肚腩大叔，如果人品好也可以，但居然是那種犯罪的人」。

其實朴敏英都曾經公開承認過整容，前後對比甚至被譽為整容教科書級別，而有不少韓國女星出道後都越來越靚，陷入整形疑雲。

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韓國論壇theqoo亦曾有網民討論穿婚紗最好看的女星，朴敏英榜上有名，在《金秘書為何那樣》的婚紗照更獲讚是「美貌巔峰」，不過最近新劇《月水金火木土》結婚場面則被指走樣，疑似整過頭。

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