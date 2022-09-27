移民英國男友變軟飯王　港女打三份工供養: 應否為BNO VISA撐落去

移民英國近年成為港人熱門話題，有不少人以BNO Visa形式申請定居英國。近日，有身處英國的女網民於網上訴苦稱，自己於半年前跟隨擁有BNO的男朋友移居到英國生活，但誰不知男友到英國後卻「懶懶閒」，整個家庭的重擔都落在她自己身上，但自己是以家屬身份跟隨男友移英，因而害怕若男友回港或取消Visa自己則會被逐出境。



該名女網友於Facebook專頁「英國香港人生化交流區」發文表示，今年只有24歲的她以「 dependent」(家屬)身份，跟持有BNO 的男朋友以結婚伴侶申請BNO Visa，半年前移居英國。怎料男朋友來到英國後，被之前工作的公司拖糧半年，及後亦「懶懶閒」只肯找自己相關行業的工作，就連其他工「送到上門」都不肯做，連續9個月沒有任何正式收入。

圖自Facebook英國香港人生活交流區

樓主指男友平常家裡的事情都不會主動幫忙，「叫都唔郁」，她自己要打三份工養家，現在有90%的使費都是依靠她。男朋友更常常威嚇要回香港，會將Visa取消，令樓主很擔心因為自己只是「dependent」而被趕出境，但又不想為了Visa完結撐五年後才決定是否分手，故上網求救。

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帖文引起網民熱論，有網民表示男朋友之所以不肯做其他工作，可能是因為「香港做開舒服工，來到英國做唔返本行，唔願做工廠工。」有不少網民都建議Po主「走啦，不要為咗個廢人而浪費一生」，「咁仲洗乜諗，24歲青春就是本錢, 你繼續落去會被個廢柴拖跨㗎!」，更表示「5 加 1 喎，仲有好多年要捱， 你走得上嚟問得呢個問題，其實自己都已經有答案」，認為樓主應快速與男友分手。樓主也在留言中表示，自己其實在港時亦有層公屋居住，選擇跟男朋友到英國是因為「相信男朋友會take care自己」，沒想到移民生活會變成這樣。

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圖片擷自英國政府網站

圖片擷自英國政府網站

其實倘若是以結婚，伴侶形式跟隨擁有居留Visa的另一半到英國移民，萬一離婚或分手了，家屬本人是否會被趕出境或影響居留權？翻查英國政府部門信息網站，以BNO Visa家屬形式定居的伴侶和 18 歲或以上孩子，均可以自行申請，或向作為BNO Visa持有人申請定居。申請人亦不用證明雙方的關係，即表示倘若以家屬形式申請前往英國定居的伴侶，兩人關係有變，該位家屬依然可以自行申請於英國繼續定居。

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開關啦!開關啦!港府於香港9月26日6時起放寬入境檢疫安排至「0+3」，旅客抵港後接受核酸檢測後，只需進行3天居家隔離，期間更可照常上班上學！相信大家一聽到都立即上網瘋狂查看機票和睇下旅遊護照有無過期，整裝待發!但近日就有網民於網上發文表示，不知英國國民（海外）護照(BNO)仍能不能用作出入境，對此網民亦眾說紛紜。那究竟BNO還能不能用作出入境呢?