港人移民加拿大租屋被同路人截糊　怒斥預繳半年租強搶：做壞規矩

加拿大一直都是香港人熱門的移民國家，近年推出「救生艇計劃」提供兩種移民途徑，包括讀書移民和工作移民，計劃一登場就吸引了不少年輕人選擇移加。近日有網民於討論區發文稱，有朋友於移加前本已與當地租屋仲介談洽租屋事宜，只差落地簽約。誰不知臨飛前卻被仲介通知間屋已被人出招「截糊」，其後更發現搶屋者竟然都係香港人!



圖片自Girl,Where,Next網站

該名網民日前於連登討論區以「突發！加拿大溫哥華香港人Ｌ返香港人」為題發帖文，文中表示自己的朋友本於9月20日落地溫哥華，在前往加拿大前剛好找到合適的屋，並和租屋仲介人談好一切租屋細節，朋友只需到當地簽約便可直接入伙。為此朋友將本來已預定落地住的Airbnb和之後睇樓的預約都取消。

誰不知臨飛往溫哥華前，卻收到租屋仲介人通知，該單位已經被人以半年租金截足先登。Po主亦補充根據加拿大的卑詩省租屋的規定，租屋人只需付半個月按金加一個月租金予屋主，若有其他所需費用業主則會自行提出，認為強搶者根本「做壞規矩」。PO主亦表示此事令朋友的計畫完全被打亂，最終要租一個月AirBnB，待到埗後才再揾租盤，侷要「成個十月捱貴租」。

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圖為Po主友人的IG Po 文(圖自連登討論區)

Po主表示，因不想破壞規矩，要以半年甚至一年租金跟對方鬥搶屋，所以朋友並沒有再與仲介糾纏。Po主指本以為事情已告一段落，但突然在IG上看到有港人於網上分享，所租到的屋與朋友當初打算租的屋相似，更發現當日出半年預繳租金搶屋的竟同是香港人，決定代友人將事件放上討論區警惕已移居的香港人：「奉勸各位即將離開香港嘅香港人，無論你身處何處，請謹記你係香港人」，狠批已移加的港人在業主未開聲，就主動提出預繳半年租offer，「將不合理嘅事情合理化」，最後更忠告「只係希望嚟緊嘅香港人，唔好自己做壞規矩，害咗嚟緊要嚟嘅自己人。」

圖為Po主於IG所看到的Post(圖自連登討論區)

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帖文一出即引起網民激論，有網民表示「好心出到去就唔好再跟香港嗰套做爛市」，「香港人不嬲講一套做一套」，但也有不少網民認為「截糊」做法並沒有問題，「唔係得香港人會咁搶盤，基本上財力好少少嘅都會」，「人又唔係本地，銀又未比（畀），約又未簽」，更有網民表示「你睇左（咗）都唔一定租啦 憑咩要人留比（畀)你先」。

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