港男一個原因搭紅Van無嗌「有落」女友狂鬧要分手　網民:佢無錯

不知大家有沒有曾經試過搭小巴唔敢叫落車呢?日前有港男於網上貼文表示自己一直對搭小巴叫落車有恐懼。而當日是他第一次去女朋友屋企的日子，由於紅Van是最便利的交通，因而他唯有「硬住頭皮」搭紅Van，但他最終都係不敢叫落車，更一搭搭到去總站!



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日前有男網民於Dcard討論區帖文表示，自己因為不敢在搭紅Van時叫落車，令女朋友嬲到想分手。Po主表示自己是一個對在紅Van叫落車有恐懼的人，而事發當日是他第一次到女朋友屋企的日子，由於紅Van是最快捷又最接近他的交通工具，而他見剛好紅Van都坐滿人，他就心想「點都會有人喺我要落車嗰到落掛」，所以就硬著頭皮搭紅Van。

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誰不知天意弄人，在Po主下車前他身邊的人都落車落得七七八八，最後還要只剩下他一人，即表示他一定要自己叫落車。但無奈他真的突破不了心理關口，而最終搭到總站。原本在中途站等待接他的女友，看到他不落車就問「做咩唔落車」，於是他向女朋友坦白他是因不敢叫落車，所以一搭搭到總站。女友聽後即刻狂鬧他懦弱，「咁大個人都唔敢」，更表示要重新考慮應不應該跟他繼續一齊。

帖文一出即引起不少網友討論，有網友表示「佢冇講錯你係廢」，「其實真心幾無用」，「請問樓主係咪有啲咩陰影？」但亦有網民表示不明白Po主驚叫落車有甚麼問題，「其實我都係咁，冇人帶過我幾次未記得邊個位要講暗號的話，我寧願搭的士」，更表示女朋友說的話好hurt又不包容，女友應該鼓勵Po主和Po主克服這個問題而不是責罵。

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其實有時聽到大家林林總總叫落車的方式的確都不知應該點叫好，有連登網民於網上就分享了香港N個叫落車的方式，大家不妨一齊學下啦!

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