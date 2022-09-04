女子性慾過剩每天啪啪啪榨乾男友　醫生揭殘酷真相：其實係有病！

長期性慾高漲，原來未必是因為另一半太有性吸引力？一名女子每日要求與男友親熱，結果男方受不住分手後仍天天自慰。直至醫生發現她3個重點症狀，才揭開「欲求不滿」的真正原因。



《我們不能是朋友》劇照

婦產科醫生鄭丞傑在台灣節目《醫師好辣》分享，一名30歲女子性慾強烈，甚至出現困擾情況。她拍拖時為了解決性需要，每日都要求男友至少啪啪啪一次，長久下來反而是男生受不住「猛烈攻勢」要分手。

失戀之後女生性慾未有減退，要天天自慰才能稍微排解。鄭丞傑發現她身材較圓潤、手臂的毛也不少，診症後才知道女子胸部及背部也有長毛，臉上亦有汗毛，每次月經也相對較長。

《一路向西》劇照

👉性愛冷知識｜胸部越小越易出軌！研究證實呢個cup數偷食率高達35%

👉AV男優清水健教6招增大陰莖 踩單車是大忌、一種食物是天然偉哥!

抽血檢驗後，確定她患有多囊卵巢，而且身材較有肉、皮下脂肪較厚，男性賀爾蒙相對旺盛。女子服食醫生開的避孕藥，配合營養師飲食控制，體重下降、月經變得規律之外，之前性慾過剩的情況也變回正常。

同場加映：一星期做幾多次先正常？瘋傳「性交黃金公式」嚇窒網民：精盡人亡

夫妻之間有和諧的性生活很重要，不僅能進一步牢固感情，還能提高家庭幸福感。兩性作家欣西亞就分享「黃金公式」，隨即引發熱議，許多網友紛紛驚呼若按照這個公式會「精盡人亡」。

👉一星期做幾多次先正常？瘋傳「性交黃金公式」嚇窒網民：精盡人亡