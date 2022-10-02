網民笑選古代人物邊個衰鹹濕　紂王妲己酒池肉林小事、他專食人妻

即使一個皇帝幾有能力，分分鐘都會被美色所誤，中國幾千年歷史源遠流長，自然「出產」了不少昏君，有網民就在連登出po討論古代哪些歷史人物因好色而影響政途甚至該朝命運，綜合網民意見，《開罐Opener》精選9大最好色古代人物，沒有最瘋狂只有更瘋狂。



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英女王伊利沙伯二世逝世，有網民回想起她的登基之路，認為本身王位與她無關，是因為其大伯愛德華八世「不愛江山愛美人」，戀上人妻不被王室接受而自願退位，才會由其弟弟、英女王爸爸喬治六世繼位。

不過其他網民反駁指，愛德華八世雖然做人第三者不太恰當，又因太任性而間接引起查理斯、戴安娜及卡米拉日後的悲劇，簡直是蝴蝶效應，所以不算「衰鹹濕」，起碼是與妻子相守到老。反觀中國歷史上有多名古代人物都因美色而荒廢事業，甚至分分鐘斷送王朝。

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【1】唐高宗李治：食爸爸後宮

唐高宗第二任皇后武則天本身是其爸爸唐太宗的才人，太宗駕崩後王皇后將她納入宮中打擊蕭淑妃。李治與武則天生下6名子女，包括唐中宗李顯、唐睿宗李旦，高宗晚年更開始臨朝輔助國政，之後更篡位自立武周，是中國唯一一位女皇帝。

【2】曹操：人妻控

曹操其實是人妻控，攻打張繡竟看上對方的嬸嬸，氣得張發動叛變殺他一個措手不及，最看重的大兒子曹昂、猛將典韋及侄子曹安民都戰死沙場。袁紹死後曹操入冀州，第一件事是去找袁紹之子袁熙的美人老婆甄宓，但被二兒子曹丕率先據為己有。

【3】周幽王：烽火戲諸侯

周幽王妃子褒姒很少笑，他為博紅顏一笑而使出烽火戲諸侯，令眾人以為周國要被入侵。廢后申氏的外家諸侯勸諫幽王，反被認為是一派胡言，更進攻申氏所屬的申國。大夫呂章建議申國聯合西戎先發制人，結果點起烽火諸侯都不派兵救援，最後幽王被殺、褒姒自縊亡國。

【4】明武宗：豹房縱慾

明武宗就是建立豹房的君王，大臣江彬為他物色民間美女帶到該處供淫樂之用，更在他面前大讚軍官馬昂妹妹馬姬沉魚落雁，又懂騎馬射箭、能歌善舞，結果武宗下令已有身孕的馬姬進入豹房。正德十六年（1521年）武宗死於豹房，享年29歲。

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【5】明憲宗：戀母情意結

明憲宗戀上大17年的萬貴妃，貴妃本身是他保姆，更與憲宗生母孝肅皇后同年。萬貴妃城府深又懂逢迎憲宗，不久便讒言廢掉皇后吳氏，並與憲宗生下皇長子。

【6】明熹宗：只愛奶媽絕子絕孫

明熹宗迷上大18年的美豔奶媽客氏，登基後不顧反對娶她入門。直至張嫣被冊封為皇后，令客氏怒火中燒，處處與皇后作對，大臣便要求熹宗逐她出宮外。可是熹宗很快便後悔，甚至得了相思病，將客氏請回來並獨寵她一人。

客氏為了不被威脅，只要聽聞有嬪妃懷孕便先下手為強，假意關心其實是動手腳，令對方滑胎，有3子2女相繼夭折。熹宗去世時年僅23歲，但沒有任何後代，絕子絕孫。

【7】隋煬帝：父皇死當晚即食後宮

隋煬帝楊廣在父皇楊堅駕崩當晚，已「急不及待」侵犯先皇妃子宣華夫人，另一位愛妃容華夫人亦被侵犯。即位以後他為所欲為、荒淫無道，引起統治危機，最後由李淵發動兵變稱王（即唐高祖）。

【8】司馬炎：坐羊車選妃

司馬家奪曹操權力統一三國成晉朝，開國的晉武帝司馬炎已是「敗家仔」，《晉書·胡貴嬪傳》記載他「多內寵，平吳後復納吳王孫皓宮人數千，自此掖庭殆將萬人，而並寵者甚眾，帝莫知所適，常乘羊車，恣其所之，至使宴寢」。

即是司馬炎納入前朝吳國後宮，合共有萬名妃嬪，更經常搭三頭羊車在後宮走動，停在誰的宮殿便寵幸誰，也是成語「羊車望幸」的典故。

【9】商紂王：比干剖心

正史記載商紂王因妲己美色而荒廢政事，成為使商朝滅亡的元兇。紂王投妲己所好，日日酒池肉林飲酒作樂，男女裸體跳舞，又搜括百姓錢財修建鹿臺，只為在裡面放滿奇珍異物。大臣比干曾進諫指：「不脩先生之典法，而用婦言，禍至無日。」妲己便慫恿紂王剖出比干的心臟而死。