英女王逝世｜伊利沙伯二世11大秘聞　最愛玩Wii、丈夫其實是表哥

英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)於9月8日逝世,享年96歲。她自1952年在位,至今已經超過70年,是英國在位時間最長的君主,同時也是世界上在位時間最長的女性君主。《開罐》Opener就為大家收集了圍繞英女王的一些小故事,以下這11個秘聞不知你又聽過嗎?



英女王9月8日宣佈駕崩後,大量支持者到白金漢宮哀悼、獻花。英國王室一直備受關注,伊利沙伯二世亦一直受到人民歡迎。王室總是充滿謎團、神秘感,不少人都對王室成員的私生活很有興趣。但除了知道英女王喜歡哥基之外大家又知道多少呢?

👇👇👇即睇英女王生前11大趣聞👇👇👇

【1】15個國家的君主

英女王逝世前,除英國、加拿大、澳洲、紐西蘭外,還有牙買加、巴哈馬、格瑞那達、巴布亞紐幾內亞、索羅門群島、吐瓦魯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、貝里斯、安地卡及巴布達、聖克里斯多福及尼維斯等國家仍尊其為國家君主。

【2】頭銜超長

她的本名是Elizabeth Alexandra Mary,而正式頭銜是Elizabeth II, by the Grace of God, of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and of her other realms and territories Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith。

年輕的英女王伊利沙伯二世和她的爸爸(Twitter:@JimSoldier)

【3】本來不是王位繼承人

英女王的伯伯愛德華八世「不愛江山愛美人」,爲了與曾離婚2次的美國人辛普森夫人(Wallis Simpson)結婚他繼位不足一年就退位。他的弟弟就因此繼位,而這位弟弟正是喬治六世——英女王伊利沙伯二世父親。

【4】二戰時曾參軍

伊利沙伯二世是第一位,也是唯一一位曾經參軍的女性王室成員。1944年二戰時期18歲的她決定參軍,加入英國軍隊的女性分支Auxiliary Territorial Service(ATS)接受成爲貨車司機及機械師的訓練。

伊利沙伯二世是第一位,也是唯一一位曾經參軍的女性王室成員( Imperial War Museum)

【5】丈夫其實是表哥

菲臘親王與伊利沙伯二世其實是第三代表兄妹關係(third cousins)。而且據説是英女王對菲臘親王一間鍾情;他們在1947年結婚。

【6】女王有繳稅

其實女王本來無需交稅,但她由1992年起便自願交付入息稅及資本增值稅,1993年起她的個人收入就像一般市民課稅。

【7】不喜歡吃蒜

曾任英女王主廚的Darren Mcgrady曾在訪問中講到,她並不是一個偏食的人,但她很討厭任何含有太多洋葱、蒜味的食物。這或許是因爲王室經常要見人,若因爲吃了葱蒜口臭就不好了……

【8】點解叫事頭婆?

在英屬香港時期,香港公務員名義僱主都是時任英國君主,例如伊利沙伯二世(1952-1997),因而事頭婆成爲香港人對伊利沙伯二世的戲稱或者愛稱。

【9】鍾意聽是非

一本由Ingrid Seward撰寫的王室傳記“Prince Edward: A Biography”當中講到英女王很喜歡聽是非,甚至講過“A good gossip is a wonderful tonic”( 「八卦是美妙的補品」)。

【10】鍾意玩Wii-sports

凱特王妃在2007年送了一部Nintendo Wii給查爾斯三世作聖誕禮物。據説英女王被當中Wii-sports的保齡球遊戲深深吸引住,這個遊戲更變成家庭活動之一。

【11】揸車唔洗考車牌

因爲在英國,護照和駕駛執照都是在英女王名下發出,所以她在二戰時期學會駕車,但她其後也從來不需要考車牌。在她生前也不時會看到她自己駕車出入的畫面。

