LJ解垃圾、YYDS點解？ 內地網絡N個暗號拆解　網民：勁過摩斯密碼

「LJ」、「YYDS」等代號，不知大家有沒有曾在網絡上看過？其實這些都是內地網民於網上常用的網絡「暗號」。內地網絡在用語上一直都比較嚴謹，若有敏感文字在網絡文章中，那很有可能文章就會被刪除。因此內地網民就想到妙法，以不同「暗號」來代替較為敏感的文字，但大家又明不明白當中的意思呢?



圖為《愛回家》劇照

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內地網絡對於網絡用字一向都較為嚴謹，若然網民於網上的帖文有不當用字，除了帖文會消失之外，還分分鐘會被平台封鎖，永遠無法發表任何文章或帖文。為了避開敏感字眼，內地網民就獨創了很多獨特的「暗號」，網民見到都話「咩摩斯密碼嚟？」，「你確定呢啲係文字？」。這些「暗號」大家又識得幾多個呢?不妨一齊睇下！

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1.YYDS

「YYDS」意思是指「永遠的神」，是拼音裡每個字的第一個英文字母拼成。其實這個字的起源是由遊戲<<英雄聯盟>>電競職業選手山泥若的直播中誕生，通常網民會用來表達超勁，超厲害的意思。

2.QJ

「QJ」的意思是指「強姦」，因強姦這個詞語在內地都是屬於敏感字眼，而且在內地網民認為此字較為尷尬，因而會用QJ的諧音來代替。

3.DSSQ

「DSSQ」是以由普通話拼音的首字母而組成，意思是指「大勢所趨」。這個字其實是一個貶意詞語，大多會用於指某東西或群體的風氣大眾化，已失去本來的意義，大家個個都跟風的意思。

例子：後生仔唔打長工都係DSSQ啦！

4. AWSL

「AWSL」意思是指「啊我死了」，通常大家會在看到非常可愛和喜歡的東西時使用，以表達「我真係好鍾意啊!」。

例子：呢個Vtuber好可愛， AWSL！

5. GFW

「GFW」的意思是指「Great Fire Wall」，即是解「翻牆」。因為「翻牆」在內地是禁語，所以內地網民大多都會用「GFW」代替，大多都是用作稱某些網站被內地防火牆封鎖的意思。

6. XSWL

「XSWL」的解釋是「笑死我了」，其實「死」字在內地多個網站都被列入為禁用詞語，所以大家通常都會以「S」，即「死」字的拼音頭一個字母作代替。

7.LJ

「LJ」的意思是解「垃圾」，「垃圾」這個字在內地會被界定為鬧人的話語，可能會有被禁的風險，所以大家會以「LJ」來代替。

8.SB

「SB」其實是「傻逼」縮寫，本身其實是一個東北方言，都可以說是一個粗口，意思可以話同香港的「傻西」差不多的以思，但於內地好像有不少網站已將此字列為禁字的一種。

9. LZ

「LZ」的意思是指「老子」或「樓主」，「老子」通常是內地男仔用作自稱的稱號，而樓主則是討論區和論壇上發帖文的人，其實還有「LX」，樓上和「LS」樓下。

10.EMO

我「Emo」了，有時大家可能會聽到內地網民這樣說，其實「Emo」是指Emotional的意思。本身是一種Punk Music裡面名為「情緒硬核」的風格，但後來被網民用代表心情失落，悲傷，各式各樣情緒低落的意思。

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