建造業都搞女團招募新成員！大集團背後暗捧做KOL？網民：威威2.0

女團不是娛樂圈的專利，建造業亦不只是職安真漢子，甚至可以組女團！築夢女生 Dream Girls集合了工程界的前線及後勤人員，已經舉行到第四代成員招募，不過眾女想做KOL的態度，加上疑似又有大集團支持，被網民封為豬肉威威翻版。



「築夢女生 Dream Girls」是由一班工程界及建築界的女生組成，已經舉行到第四代成員招募！第三代7名成員分別是環保主任Winny、環境工程師Tiffany、助理樹藝師Yoyo、助理BIM經理Lenna、安全主任Pinky、見習工程師Hazel、助理項目經理Tammy。

👇點撃圖片看7位築夢女生有咩抱負同期望👇

+ 2

👉威威應援群三星期零更新 爆紅4個月即玩完？9件星途沒落大事回顧

👉威威經理人潛水疑似被放生 8個人氣KOL近年跌落神壇誰是負皮王？

築夢女生指會透過社交平台分享工作及生活日常，更有機會拍攝宣傳片和專訪，「令大眾更加了解建造業前線同後勤唔同範疇嘅專業」。這班女生亦有在YouTube拍片，即使有3屆成員歷史，訂閱人數也只有300多人。其實築夢女生背後都有大集團支持，女團背後搞手是本地承建商俊和，雖然成員不一定要是旗下員工，不過聯絡email都是俊和。

+ 2

除了分享建造業資訊，築夢女生也不時上載個人生活照，如Tiffany男友求婚成功、Yoyo做瑜伽等。網民見築夢女生招收新成員，都是抱持食花生的態度留言：「唔好咁癡線啦，同威威有咩分別」、「想問佢哋點睇個天秤跌咗落嚟」、「唔係以『卡啦』（COLLAR）為目標呀嘛？」你又有甚麼看法呢？留言說說吧！

同場加映：最佳水著｜00後眼中香港最強比堅尼女神Top 13 誰贏林明禎？

每年夏天不少女神或網絡女神，都會公開佢哋嘅性感水著look，大晒前後有致的好身材，令無論男女都露出羡慕的目光！今次《開罐Opener》小編為大家綜合一班網民的意見，挑選出00後心目中的最強水著女神13強，等大家醒一醒神！

👉最佳水著｜00後眼中香港最強比堅尼女神Top 13 誰贏林明禎？