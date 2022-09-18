一日放屁15次先算健康？放屁冷知識大公開　呢4種人放屁特別臭！

放屁是人類正常生理現象，根據屁的氣味與多寡還能判斷出身體消化道和健康是否出現異常。



喜歡在Facebook分享健康知識的台灣營養師蕭瑋霖，也透露容易放屁的4種人與原因，現在就讓我們一起來看看吧！（點圖放大了解👇👇👇）

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放屁冷知識大公開！男性覺得放屁有趣、女性覺得很噁心

台灣營養師蕭瑋霖在Facebook「營養初 Nuture-營養師杯蓋」上分享放屁冷知識，包含健康的人每天約放屁15次、睡覺時屁會放更多、年紀和性別與放屁次數沒有顯著差異、放屁中只有1％氣體聞起來很臭，此外社會學家調查也發現，「男性通常覺得放屁很有趣，女性則覺得很噁心」。

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4種人放屁的味道比別人臭！蕭瑋霖：與飲食息息相關

蕭瑋霖透露放屁的量、氣味則與飲食習慣息息相關，像是愛吃大蒜、蔥等特殊食材的人，因為食物中含有「二烯丙基二硫（diallyl disulfide）」，在身體內會轉成「甲基烯丙基硫醚（allyl methyl sulfide）」，愛吃炸物的人，脂肪在體內可能氧化產生不飽和醛（Nonenal），造成臭味產生。

另外像是健身人士會補充蛋白質，在體內分解成氨基酸後有可能在腸道細菌作用，轉變為吲哚、糞臭素，長時間便秘者也會因為糞便中未消化完全的營養素發酵，導致腸道菌叢失去平衡、放屁味道比別人更臭。

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改善放臭屁方法公開！吃飯應細嚼慢嚥、避免攝取7種食物

蕭瑋霖也指出人體產生氣體的原因包含飲食吞入的少量空氣，雖然多數由打嗝方式從胃部排出，但是少部分會進入大腸、通過直腸釋放，另外腸道中無法消化的食物被大腸細菌分解，也會產生氫氣、二氧化碳、甲烷或硫化氫等氣體。

要如何改善放屁產生臭味的困擾呢？蕭瑋霖建議民眾吃飯時不要說話、盡量細嚼慢嚥，飲食部分減少碳酸飲料、豆製品、油炸物、精製糖食物、番薯攝取，若是有脹氣的情況則減少食用十字花科蔬菜，乳糖不耐症、腸道不舒服應避免喝乳製品。

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