日本旅遊達人揭疫情前後8大轉變　某藥妝店快絕跡、上網大洗牌

日本早前宣佈10月11日將會開放讓旅客免簽證入境安排，而且每日入境人數上限亦不會設限。有不少港人湧到旅行社報團，或已經自行買機票訂酒店，預備好趁日圓低迷「大出血」。有旅遊大人最近在網上分享了疫情前後日本的變化，大家在「返鄉下」前不妨看看做一下功課啊！



自疫情開始，港人已經很久沒有「返鄉下」，有不少著名景點地標已經消失，但亦有不少新景點誕生。台灣日本旅遊達人、前台大感染科醫師林氏璧，最近就在Facebook專頁「日本自助旅遊中毒者」上分享了他暑假到訪日本40日後所注意到當地的變化，列出8點讓大家去旅遊前作準備。

👇👇👇即睇疫情前後日本8大變化👇👇👇

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【1】防疫融入生活

到處都有酒精可用。口罩覆蓋率超高。默食，默乘，默浴，默衣的標語到處都是。日本人基本上還是有在防疫的，已經融入生活了。不過經歷七波疫情，人們對疫情已經淡然處之不會大驚小怪。

【2】消費電子化

自助結帳，自助購票變多，減少人與人接觸。因應疫情的進步，現在幾乎沒有拿出現金結帳的必要。在超市，便利商店都有自助結帳的選擇。JR pass和地鐵券等等都直接在售票機解決即可，JR高輪gateway站甚至有一間無人便利店。

【3】物價上漲

物價上漲或縮水。但因為日幣貶，體感變便宜。全世界都在通膨，日本也不例外。壽司店價錢都漲價到5000yen左右，有些餐廳則是價錢沒漲，但食物縮水了。

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【4】上網工具大洗牌

這兩年一些公司倒了，一些還苦撐著。e-SIM卡是更方便的上網選擇，沒有實體卡，不需要更換原本的SIM卡，還是可以聽電話或是發訊息（如Whatsapp）。但e-SIM目前主要是支援近年機種的iPhone，其他手機支援還有限。

【5】不再提供免費塑膠袋

所以就像香港一樣，大家可能也要隨身準備個購物袋。但免稅品特別包裝的袋子還是塑膠的。

【6】大國藥妝店幾乎消失

大國因應疫情收了大多數的實體店，轉往網路經營。取而代之的是Sugi藥局，到處都是。

【7】少了觀光客

少了觀光客，中國内地觀光客一時半刻還去不了，當然會少了許多人潮。到熱門的餐廳排隊時間便可減少許多。把握這段黃金時間，沒有這麼多觀光客的日本，逛起來真的很舒服呀。

【8】店員不會辦退稅、說英文

有很多店員忘記，或是根本沒有辦過退稅。不過相信隨著觀光客回來，怎麼辦退稅，會講英文或中文的店員等等的應該都會逐步恢復的。另外，目前退稅已經不用貼在護照上了，資料會直接電子傳輸到海關。

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