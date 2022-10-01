方包膠扣用完即棄？麵包袋夾其實有4大妙用　終極人字拖强化素材!

各位，買袋裝方包時不知有沒有留意過扣住開口的那塊膠片呢？這個「麵包袋夾」雖然可以幫忙保持麵包新鮮，不過當吃完麵包後它就沒有用途，被丟棄。但有日本節目最近分享到，其實麵包袋夾除了夾住膠袋開口外，竟然還有4大妙用？！



（《大阪ほんわかテレビ》截圖）

扣住方包膠袋的「麵包袋夾」能協助固定開口保持麵包新鮮，除此之外它的用途不大，而且麵包袋夾要扣得密實也需要一點技巧，所以大部分人都會用完就丟。這種膠扣在日本國内只有埼玉縣的一間工廠有製造，但每年都會製造30億個，這樣看事實上也積聚了不少垃圾。日本節目《大阪ほんわかテレビ》最近就分享到，其實這個體積小小的麵包袋夾作用極大，更列出網民推薦的4大妙用。快點學起來讓你的麵包袋夾展開第二人生吧！

👉睇恐怖片可減肥！女星實測被嚇90分鐘消耗405Kcal 遇喪屍最消脂!

+ 1

【1】西柚𠝹刀

不論是西柚還是皮較厚的橙，有時候用手和指甲都難以掰開，用刀切的話由很容易切到裏面的果肉。這時候只要拿出「麵包袋夾」，在中間剪開一半就能變成西柚𠝹刀！將有勾的那一端對上西柚的蒂頭位置，順著果皮往下𠝹幾刀，就能無損果肉、輕鬆地讓果皮一瓣瓣打開啦！

+ 4

【2】人字拖强化素材

夏天愛穿人字拖，街坊愛穿人字拖，反正很多人愛穿人字拖！但人字拖其實相當「化學」，一不小心卡住了就很容易弄斷膠帶。不過有了「麵包袋夾」就不用再因此而煩惱了！只要將麵包袋夾扣到人字拖鞋底固定膠帶的突出位置上，就能將人字拖的防禦力大幅提升！即使女主持人用盡全力也扯不斷！

👉放屁｜3種臭味是警號 魚腥味+黑便要即求醫！八仙果可減少屁排放

+ 1

【3】杯麵扣

想吃杯麵就必須等待那漫長的3分鐘。不知大家會因為杯麵蓋子經常揭起而煩惱嗎？不少人都會用餐具或者在附近隨便拿一樣東西壓住。但只要用「麵包袋夾」就可以解決這個世紀大問題！膠扣的罅隙剛剛好可以夾住杯邊和蓋子，又不怕會像筷子一樣滾走，而且小小的不佔位置，家中、公司、銀包各放一個都完全OK！

+ 2

【4】吸盤掛牆勾强化素材

一般的吸盤掛牆勾大約可以負重2kg，差不多等同一支2L的飲品，如果想多放一點東西，吸盤就會鬆脫慢慢下滑，甚至直接跌下來。有了「麵包袋夾」的加成就不一樣了！只要將麵包袋夾插入壓力扣的下面，再安裝在牆上就可以大幅增加吸力，令負重翻倍！

同場加映：一起床做運動超錯！專家揭減肥最常犯8大盲點 每週運動勿超X分鐘

近年不少人會跟網上KOL做運動或搜尋瘦身餐單及資訊，參考他們的作法限制飲食、做運動減肥。但有日本專家最近就在節目中透露，其實這些所謂tips有不少其實都是無效，甚至引致反效果...... 👉👉👉一起床做運動超錯！專家揭減肥最常犯8大盲點 每週運動勿超X分鐘