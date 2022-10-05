乞食科福音！二級助理館長（歷史）30-57K！ 唔使經驗3大入職要求

【政府工/康文署/求職/公務員】政府部門又有筍工！康文署近日在公務員網頁招聘二級助理館長（歷史），屬超級鐵飯碗，月薪由30,990港元至57,395港元，負責研究和編製目錄及刊物、協助進行考古及／或本地歷史的實地考察工作等，而且無須工作經驗，更寫到明非讀相關科目不獲考慮，而該等科目都是平日被稱為「乞食科」的學科！



該招聘強調，申請者必須主修人類學、考古學、歷史學、地質學、地理學、民俗學、博物館學、文化研究、人文學，或同等學科，否則其申請將不獲考慮，該等學科畢業的朋友仔要留意。雖然沒有工作經驗要求，但該職位對語文能力有一定要求，包括要在招聘考試的英文運用試卷和中文運用試卷中分別取得“二級”和“一級”成績，以及要考《基本法及國安法》測試。

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二級助理館長（歷史）招聘詳情：

月薪 $30,990 ( 總薪級表第14點)-$57,395 (總薪級表第27點)

截止日期：13/10/2022 23:59

入職要求

(a) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或同等學歷，並主修以下其中一個相關學科：人類學、考古學、歷史學、地質學、地理學、民俗學、博物館學、文化研究、人文學或同等學科；非以上科目將不獲考慮。

(b)在綜合招聘考試的英文運用試卷和中文運用試卷中分別取得二級和一級成績，或具同等成績；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責

(a) 進行研究和編製目錄及刊物；

(b) 搜羅、設計、登記和闡釋展品；

(c) 協助籌辦展覽、節目、教育及推廣活動；

(d) 協助進行考古及／或本地歷史的實地考察工作；

(e) 協助保護和保存香港的考古及建築文物；以及

(f) 協助製作和監察有關文物的電腦程式／資料庫，並協助管理館藏。

聘用條件

按公務員試用條款受聘，試用期為三年；通過試用關限後，當局會考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

經互聯網遞交申請✓

郵寄/親身遞交✓

(1) 申請表格[G.F.340(3/2013修訂版)]可於民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站下載。

(2) 以親身或郵寄至沙田排頭街1-3號康樂及文化事務署總部5樓文化事務部職系管理及支援組，請在信封上註明「申請二級助理館長（歷史）職位」

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