日本10月起6千種商品加價　大阪環球影城變海鮮價、100円壽司消失

日本10月11日開放免簽證入境安排，大家急不及待「返鄉下」，而且日圓低迷正是消費的好時機。不過在疫情下，原來日本有不少商品、門票等價格都已經加價，單在10月就將會有6500種以上商品漲價。



（YouTube：@読売テレビニュース）

港人到日本最喜歡食玩買，而且日圓匯率低令人購買欲更大，10月6日每百日圓兌港元低見5.408！雖然如此，其實日本有不少商品在這幾年，因為疫情、燃油價格和食物原材料等因素令成本上升，從而需要加價。甚至100円迴轉壽司都將會消失！《日テレNEWS》報導，踏入10月將會有6532種商品加價，平均加價14%。當中除了電器、芝士和肉類製品之外，連鎖迴轉壽司店、麥當勞和冬甩店等亦有加價，港人常到訪的便利店亦有不少飲品漲價。

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日本連鎖迴轉壽司店壽司郎和くら寿司（藏壽司）的100円壽司將會消失，壽司郎由110円加至120円（含稅），而藏壽司亦有約50種商品將會加價5円。快餐店麥當勞約6成商品亦會調整價格10円至30円。而在香港沒有分店的冬甩店ミスタードーナツ（Mister Donut）早前亦宣佈將會在11月25日起提高44種冬甩、派和muffin中39種商品加價10至30円。

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Asahi朝日等啤酒品牌亦因小麥、電費和汽油價格上升而迎來約14年來第一次加價6%至13%。有Donki店鋪就趁加價前大量入貨，讓客人可以較便宜的價格一箱一箱買走；導致9月的銷量比8月多了3倍。除此之外，可口可樂、伊右衛門和午後紅茶等樽裝飲品亦加價，由140円增至160円（未含稅）。加上，明治、雪印和森永3大品牌的牛奶等多種乳製品亦會貴2.8%至10.2%！

除了連鎖店和便利店之外，有部分高速道路、JR或新幹綫亦有調整價格，東京迪士尼新入場費亦加至7,900-9,400日圓( 舊價8,200-8,700日圓) 。大阪環球影城門票更玩「海鮮價」，一日票價錢由9,400日圓變9,800日圓，更強調未來定價有可能會按當日需求及客人數量而浮動。大家為去旅行作預算時，不妨留意一下日本物價，提防一不小心「洗大咗」啊……

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日本早前宣佈10月11日將會開放讓旅客免簽證入境安排，而且每日入境人數上限亦不會設限。有不少港人湧到旅行社報團，或已經自行買機票訂酒店，預備好趁日圓低迷「大出血」。有旅遊大人最近在網上分享了疫情前後日本的變化，大家在「返鄉下」前不妨看看做一下功課啊！👉👉日本旅遊達人揭疫情前後8大轉變