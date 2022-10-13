公屋浸大女生新居無窗簾　通宵開燈溫書鄰居寫大字信警告：超委屈

香港地少人多，住屋問題太擠逼隨時影響鄰里關係，一名女大學生最近面對搬屋及考試的煩惱，只可以日日通宵溫書，卻因整晚開燈而被鄰居投訴，更收到十足追債的marker大字信警告...



《香港愛情故事》劇照

一名浸會大學的女同學在Dcard分享，她與家人最近終於排到公屋上車，入住不夠兩個星期竟被投訴：「我哋趕住搬入去，呢排又有好多試要考，又要執嘢又要溫書，每日真係好忙，日日都要通宵溫書先溫得切。」

原來樓主被投訴晚晚開燈騷擾到其他住戶，「我收到封信，話我開燈開到咁夜對一啲住戶造成光污染。趕住搬未買窗簾，我溫書長期坐喺房屋企人又度唔到（窗簾）尺寸，附近啲訂造窗簾布又好貴。我哋已經用布遮住先，但啲布就擋唔到個窗最頂，所以會透光。」

樓主被投訴晚晚開燈騷擾到其他住戶（資料圖片，非事主本人）

👉打工仔重遇中同驚揭IVE畢業人工有40K 後悔讀大學：應該考少幾分

👉鄉下仔出城讀書決做壞男孩 4男夾錢包養1女玩混戰 價格震驚網民

樓主指她的新家不是對正其他人，只是窗口旁邊斜對部分單位，不知為何會令人感覺「掁眼」，「我唔覺得我哋屋與屋個距離，係好似旺角有盞霓虹燈喺間屋出面嗰啲咁近，距離多過4個人嘅高度。以前租嗰度對正人哋間屋同房，對方都冇窗簾又開燈開通宵咁，唔通我又話人哋騷擾到我？」

最後樓主更慘收對方用marker寫信控訴，「用晒marker大字報咁，我以為自己借財仔，寧願佢哋光明正大㩒鐘同我講，話我夜晚溫書搞到佢哋，好過走去寫匿名信入落我信箱。」

《香港愛情故事》劇照

網民雖然心痛樓主的遭遇，但都勸她快解決窗簾的問題：「我係你就快啲搞好個窗簾，唔好理邊個對與錯。公屋多痴線佬，有啲野預防勝於治療。」、「對面唔會知你係為溫書先開燈，但其實你都唔知對方有冇試過其他方法，唔俾你啲燈影響。」、「25項公屋扣分，冇一樣叫掁親人哋。投訴去辦事處都只能夠勸你，對你做唔到任何嘢。」