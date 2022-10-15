露營地、燒烤場封足2年仍未放寬　網民陰謀論：難道因一事不開放?

自新冠肺炎疫情爆發初期，香港政府推出一系列防疫措施，當中由2020年7月起關閉轄下露營場地及燒烤場，以減少疫症傳播。隨著疫情放緩，最近港府也逐步放寬防疫政策，但就因為遲遲未放寬對政府營地、燒烤場的限制，引來網民在網上表達不滿。



FB@香港郊野公園 Hong Kong Country Parks

港府宣布下周四（20日）將放寬部分防疫措施，包括容許餐飲處所、酒吧、夜總會等進行Live Show及跳舞活動，不過表演者需一周進行兩次核酸檢測，在表演當日也要先進行快速測試，另外放寬主題公園戶外範圍可以飲食，同時積極考慮在下周放寬禁聚令至12人。

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FB@香港郊野公園 Hong Kong Country Parks

對於政府再度放寬措施，有人歡迎也有人失望，例如一直等待營地、燒烤場重開的市民。最近秋風起正值燒烤、露營的季節，惟政府由2020年7月起關閉轄下露營場地及燒烤場，至今兩年多仍未重開，網民直言重開遙遙無期，不禁發帖「香港去露營繼續好危險」、「繼續無期望就唔會失望」。

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康樂及文化事務署

網民怒轟「卡拉ok，麻雀館，酒吧都可以開，唯獨燒烤場比同露營場地唔可以，堅離地」。也有人開始陰謀論式猜測，是否因為政府營地及燒烤場「沒有經濟效益」，「個個人放假走晒去露營，邊有人喺市區消費？」，所以一直暫緩放寬，同時私營場地繼續賺到豬籠入水，反而可刺激經濟。

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