港男南昌地鐵站玩命瀡「3層高滑梯」　網民轟犯法：為拍抖音玩命

日前一名港男於南昌港鐵站內疑似進行極限運動，該青年跳上2-3層樓高的斜坡，在人來人往的電梯旁邊一躍而下，玩命式的在斜坡向下瀡，影片在網路上瘋傳，網民質疑行為犯法，港鐵表示已報警處理。



YouTube@christsui888截圖

該段影片標題為「港鐵金鐘站極限運動#不要模仿#專業訓練」，片長約19秒的影片在YouTube上廣傳，片段由兩段不同角度拍攝的短片剪接而成，開始時港男助跑跳上扶手電梯旁的圍牆，然後再度加速奔向圍牆邊緣，以瀡滑梯的方式滑下目測有2-3米高的斜台，而影片11秒左右則是由高處拍攝的同一片段。

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影片雖短但畫面令網民心驚膽顫，事發地點為人來人往的電梯旁，稍有不慎隨時傷及無辜，網民更批評港男為拍片呃Like的玩命行為，懷疑男子是為了拍抖音而進行危險活動，更提醒如果失手以頭部著地，隨時會受致命傷。

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港鐵方面表示已就事件報警處理；根據港鐵附例第28B條例，清楚列明任何人不得在鐵路處所的任何部分內攀上、攀越或跳上、跳 過任何牆壁、欄柵、欄障、旋轉閘或柱子。