香港航空宣傳道具被嘲激似「廁所板」　網民問：搭飛機送屎塔蓋？

日本於10月15日開始開放自由行，有不少航空公司都陸續恢復前往日本的客機，而日前香港航空於社交平台上發文表示公司在疫情後第一班前往東京成田機場的客機開始出發。為了紀念這個神聖的時刻，香港航空就為乘客拍下登機的照片，更附上「精美」的道具，但照片一出網民個個放錯重點，更指「張相有陣味嘅」。



圖自香港航空Facebook

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日前，香港航空於Facebook平台上發文表示公司已恢復前往日本的航班，而第一班前往東京成田的客機都已經出發，而未來東京和大阪的航線將會加密至每日一班，其於帖文中更附上數張乘客登機的照片，來分享乘客登機的喜悅。

圖自日本城購物網

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帖文本是用作宣傳香港航空復航的資訊，但有不少網民卻將重點放在登記乘客的照片上，更笑指「點解張張相都有陣味」。從登記乘客照片中可見，每組乘客都會手持香港航空所提供的道具拍照，而其中一個是以飛機客艙的窗口而設計的道具，窗口中的風景則是日本的富士山。但網民卻直指道具「超似廁所板」，有網民則表示「第一眼睇仲諗邊個攞住個廁板影相」，更指「屙屎屙出個富士山」，又搞笑向香港航空發問道「唔通依家搭飛機會送廁所板?」。

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近日，有網民於社交平台上帖上兩張紙紮的士的照片，而該架紙紮的士與真正的的士像真度超高，驟眼看根本難分得出真假，有不少網民看到照片後都笑話「上錯車會唔會去另一個世界」。帖文引起網民熱論，最後連紙紮的士的「車主」都忍不住出來回應。

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