連登仔呼籲勿再睇移民YouTuber！怒轟：又要移民又要賺香港人錢

移民議題被討論得沸沸揚揚，有人選擇留在美麗新香港，也有人選擇移民他國尋找新生活。不過先不探討移民議題，畢竟只是個人選擇，但最近就有連登網民怒轟移民YouTuber，更指他們「根本呢班人走咗，但就都係靠賺香港人錢」、「用你哋既view數幫佢哋係外地享受錢、玩、住」。



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連登討論區上有網民以「建議大家唔好再聽啲移左民既YouTuber」為題發帖，指出移民YouTuber離開香港，但就靠賺香港人錢為生，再者賺香港人的錢，再在英國、日本、加拿大等常見移民地消費，間接地影響本地經濟。

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樓主續指移民YouTuber其實暗地裡取笑「留港L」，但就用你們的Views數幫他們在外地享受財富、玩樂、居住，直指他們「乜嘢自由嘅空氣，你哋咪又係要靠香港人先有收入」、直斥他們「單靠其他能力係外地根本搵唔到錢」，但就奈何一班在香港生活的人繼續供養他們在外地梳乎。

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樓主在文末再重申「成日講到移民幾好，你有本事咪嗰邊做嘢個邊賺錢」，但就奉勸移民YouTuber不要一邊賺香港人錢，但又笑人留港L咁話。有網民留言點名YouTuber 大J及Bob叔，指他們是賺香港人錢的移民YouTuber；也有人認為YouTube Channel是「百貨應百客啦」、「鍾意睇咪睇，只要係講人話，唔係癲倒時非黑白，支持普世價值既，覺得有趣同有用咪聽」。

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