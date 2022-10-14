1:1紙紮的士驚現銅鑼灣的士站　網民問落錶幾錢「車主」神回應

近日，有網民於社交平台上帖上兩張紙紮的士的照片，而該架紙紮的士與真正的的士像真度超高，驟眼看根本難分得出真假，有不少網民看到照片後都笑話「上錯車會唔會去另一個世界」。帖文引起網民熱論，最後連紙紮的士的「車主」都忍不住出來回應。



圖自的士

該名網民於Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」帖上紙紮的士照片，並寫道「85折，免棺材山地」。從照片可見，紙紮的士不論外觀，或是尺寸，與真實的士根本沒有太大差別，完全是1:1。若的士並不是放在鬧市的行人路上，分分鐘會以為是真的士。

帖文一出，即引起網民熱議，有網民笑稱「不知這架的士落錶幾錢」，「先人真係咁鍾意的士？」，亦有網民見此的士停在行人路上笑言「危險駕駛 駛上行人路」，「抄咗牌未?」。有網民於帖文留言處帖出另一架同樣是1:1的紙紮車，表示「做中港高級好多」，照片可見紙紮車中更有一名司機，令網民表示「包埋女司機喎」。

除了網民對此帖文熱論，該貼文更令紙紮的士的「車主」親自出面回應。其實該架紙紮的士並不是真的紙紮品，而是未上映的鬼片《猛鬼3寶》的電影展覽道具和宣傳品。《猛鬼3寶》見帖文後於Facebook發文表示「衰鬼！我哋都未post，的士大哥你唔好偷步post我哋《猛鬼3寶》電影展覽架紙紮的士先得㗎！同大家都要留意車牌呀，唔好夜麻麻上錯我哋㗎Let It Ghost紙紮的士呀！」

同場加映:「桔梗」生意差網上告急 網民唔撐反數N宗罪掀罵戰：服務似澳牛

台灣人氣過江龍Cafe桔梗一直受年輕人歡迎，亦是不少人的打卡勝地，近日桔梗於社交平台上卻向網民宣布告急，表示自第一次暫停晚市後，生意「久久未能恢復」，至今生意累積下跌6成，望網民能伸出援手，在聖誕節前多多支持。但有不少網民對其「求救」並不賣帳，更力數餐廳不論是態度，服務，食物等質素都頗為惡劣，但亦有網民表示餐廳食物質素尚可，懷疑有人亂帶風向。