「桔梗」生意差網上告急　網民唔撐反數N宗罪掀罵戰：服務似澳牛

台灣人氣過江龍Cafe桔梗一直受年輕人歡迎，亦是不少人的打卡勝地，近日桔梗於社交平台上卻向網民宣布告急，表示自第一次暫停晚市後，生意「久久未能恢復」，至今生意累積下跌6成，望網民能伸出援手，在聖誕節前多多支持。但有不少網民對其「求救」並不賣帳，更力數餐廳不論是態度，服務，食物等質素都頗為惡劣，但亦有網民表示餐廳食物質素尚可，懷疑有人亂帶風向。



圖自桔梗Facebook

台灣桔梗於2019年登陸香港，憑住餐廳原木的裝修風格，落地玻璃的設計，加上餐廳坐落於旺角鬧市，地理位置便利，因而餐廳變成不少年輕人打卡和聚腳的勝地。但於10月9日，桔梗在Facebook專頁帖文稱「不得已要宣布一次」告急，因餐廳經歷了兩年多的疫情政策，於第一次的晚市暫停後，至今生意額已累積下跌達6成。餐廳更表示至2019年起，「一直堅持不賣慘不吐苦不收捐款」，但隨著時間日子的消磨，生意到達今年的淡季。因而希望大家能在聖誕節前多多支持，令大家一直守護的人、事、地可以廷續下去。

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但「告急」貼文一出，即引起網民激議，隨即更演變成雙方罵戰。有網民怒訴表示「真係幫唔落」，更有不少網民力數餐廳多宗罪「價錢又貴嘢食又細，餐具自己執，食野要受氣仲夠膽收加一」，「服務態度差到我以為去咗澳牛」，「食物質素好難忘，世界級咁難食」，有網民更帖出疑為當時於桔梗所點的餐點，表示「你碟嘢咁樣樣，食過一次都冇再去過」，圖中食物呈全黑色，令不少網民笑「諗緊係咩嚟… 我只係見到中間有隻猩猩係度」，「廚師肚痾？」，更有網民表示「真係好嘔心，咁都未執已經係神蹟。」

圖擷自桔梗Facebook專頁

圖擷自桔梗Facebook專頁

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但有部分網民認為餐廳的質素並沒有另一方網民所講如此惡劣，「真心，你哋嘢食好咗好多好多，純粹講食物質素，係一定會再幫襯的」，「無問題呀，會嚟幫襯！加油！」，亦有網民表示懷疑有人帶風向「食物質素OK正常啊，d hater 最鍾意話d嘢難食，感到有人亂帶風lor!」。

餐廳其後亦於Facebook上回應指「由於已經天光，不想不同立場的留言變成罵戰」，帖文表示開post前已經有心理準備會有不同意見，會接納意見及檢討改善。承認早年的服務問題小店已有改善；至於價錢和食物份量味道問題亦會參考市場作出調整等等。但回應卻令部分網民對其態度更為不滿「「由於已經天光，不想不同立場的留言變成罵戰」就憑你呢段，已經睇得出你哋啲態度有幾自以為是」，「重點係服務態度差呀！咁都唔明！」，更表示「咁多人話都唔識檢討，執咗佢啦!」。

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