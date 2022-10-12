野人老師｜Stanley角色借鏡呢位名師？揭香港10大補習天王近況

Viu TV原創劇《野人老師》正在熱播，鏡仔的邱士縉（Stanley）和陳瑞輝（Frankie）於劇中飾演補習天王，演技大獲好評，連鄭丹瑞（旦哥）都對兩位的演技和努力讚賞有加。其中Stanley所演的「雙失」補習名師，角色令人注目。有網民發現其角色竟疑似借鏡一位香港的補習名師，更有網民問到「香港那些年的補習天王依家變成點呢？」



野人老師劇照

Stanley於《野人老師》中飾演補習天王李白，與Frankie所飾演的好兄弟顏家棟一起創辦了五星補習社，但因後期Stanley捲入了桃色糾紛，被指性騷擾女學生，而被逐出補習社。同時他的妻子亦提出離婚，李白一夜之間變成失去婚姻和事業的「雙失」青年。

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網民對Stanley和Frankie在劇中的演出紛紛表示讚賞，Frankie「有樣又認真」，繼IT狗後演技大有進步。而Stanley則「演得好入肉」，能將角色拿捏得剛好，更認為他是Mirror12子中的「演技擔當」。劇中飾演Stanley爸爸的旦哥都讚兩位又努力，演技又好。

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但亦有眼利網民發現Stanley角色所發生的桃色糾紛和被逐出補習社等的情節，疑似借鏡香港曾經的通識補習名師Oscar Ma。當年Oscar Ma被指與女學生「師生戀」，雖本人極力否認，但後期有人釋出更多證據，令遵理停止其課堂和職務。有網民認為Stanley角色的桃色風波似以Oscar Ma事件為藍圖，亦令網民對昔日補習天王近況有所好奇，《開罐》Opener就為大家整合了香港這些年10大天王的近況，一起看看吧！

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這些年的補習天王

1.林溢欣

圖自凝皓教育網站

被喻為補習界「萬人之師」，本於遵理教育任教近10年，為補習界當紅人物，曾被爆於2015至2017年內收入高達1.14億，吸金力極強。於2021年8月與遵理合約期滿回復自由身，自立門戶與創天傳承集團合資創辦「凝皓教育」。

2.Richard Eng

遵理教育創辦人，亦是藝人伍詠薇的哥哥。於1989年創辦遵理後，自己親身教授英文。於2014年宣布因「追求平淡告別香港另覓人生方向」和陪伴女兒到美國讀書，舉家移居美國而退出遵理。但其後於2019年回歸遵理，現主要任教IELTS課程。

3.蕭源

本為現代教育中文補習名師，當年因常常猜中公開試試題而被熱議。2018年被ICAC起訴因要求其為大學同學的口試主考員洩漏試題，而被起訴串謀公職人員行為失當罪。其於2019年被判14個月，後來上訴但於2021年被駁回，需按原本刑期服刑。出獄後，他重出江湖，現於網上開設中文補習平台，繼續他的事業。

4.K.Kwong

圖自K.Kwong Facebook

相信大家在疫情間常聽到這個名字。他本是現代教育的化學補習名師，於2012退出現代後就一直保持低調。直到於2019年反修例事件期間解釋催淚彈成分和近年因疫情初期創立個人口罩品牌《家港》，廣被傳媒訪問。

5.陳如敏

活學教育的創辦人和首席英文名師。當年活學教育與現代，英皇等一樣為連鎖大型補習社。但於2016年，其辭去行政總裁一職後，便發展個人品牌，近年注重推行學生的STEAM發展，提供到校培訓等的服務。

6.Patrick Chan

本為現代教育英文補習名師，於現代教授超過15年，可謂其「生招牌」。後期因現代人事變動，與高層意念不合，因而選擇過檔遵理繼續教授英文。

7.Calvin Sun

圖自現代教育網站

大家不論在車上或路上都不難看到他的廣告，他創立個人品牌名為嘉勳教育，是補習社唯一的英文導師。之前連歌手張敬軒都有為他站台，他後期加盟英皇、現代和林溢欣近年創辦的凝皓教育，成為橫跨三大連鎖補習社的名師。

8.Oscar Ma

當年遵理通識科補習名師，於2016年被指與女學生「師生戀」，雖本人否認，但依然被遵理停職。風波過後，現則疑似創辦個人網上課程品牌「iLS」，專售賣網上課程，有網民指此事疑似為Stanley於野人老師角色桃色風波事件的借鏡。

9.Dick Hui

圖片自Dick Hui MatheMAGIC Power Facebook專頁

補習界的數學補習名師，本為英皇教師，於2006年轉戰現代，2020年重回英皇橫跨兩個補習社，後更加盟Calvin Sun的嘉勳教育和林溢欣的凝皓教育等的補習社。於2022年9月因於中學講座時，指男同學的名字「Liana」像女孩名字，指學生「變態」，而被網民批評，事後他也在社交平台就內容致歉。

10.林作

近年被稱為「抽水王」的林作，其實亦是補一名習名師。本為執業大律師，但於2017年放棄律師事業，加入遵理任教IELTS。近年除了教授IELTS 外更建立個人保險團隊，成為保險界KOL。

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