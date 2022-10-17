港女交友App遇最大騙案　終極假相男＋超自信對話惹網民笑爆！

有人追求自然而然的偶遇，也有人追求更快更直接的交友模式，網上交友平台就是一個不錯的地方，不過當然要承受一些風險啦！最近有一位港女分享在交友App上遇到的「最大騙案」，雖然不是騙財騙色，卻令她非常深刻！



《她的私生活》劇照

最近有一名港女在IG「覓偶奇偶」(@skilfullysingle)上投稿，指自己有一天突然心血來潮想去沙灘，但邀請周圍朋友卻無一回覆，於是就膽粗粗問了一位素未謀面的交友App網友，心裡盤算著即使唔啱傾最多也是各有各曬太陽。

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她指當時在銅鑼灣地鐵站地面時，因為找不到對方，一度懷疑對方爽約放飛機，於是打電話問他在哪裡，但驚覺原來想找的人一直站在自己身邊。她當下即時呆了3秒，因為對方外貌不似預期，她隨即拿出手機詢問「乜呢個係你嚟㗎咩？」，對方竟回：「係呀～行啦我哋」。

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IG@dlwlrma

港女再指當時其實有一段小插曲，她指吊帶裙裙帶斷了，直言本身經已好尷尬，再加上看到假相男時「乜Mood都冇晒」，所以當時便提出去服飾店買條裙，但入到試身室時便打電話給朋友求救，以及她心裡正盤算著「求生路線」、「諗緊講咩藉口好，定係偷走好」，不過事主最終沒有逃離現場。

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《春夜》劇照

事主稱沙灘就肯定不會去，但心想一場來到不如快快手食個麥當勞，誰料假相男竟然請他食$20蚊餐，但港女稱他的態度就如請了她食「四季Buffet咁」，直言「把L火真係想請埋佢食」。途中港女要求對方幫忙到櫃檯拿麥樂雞醬，惟遭到對方拒絕，更回應道「男人唔應該乜嘢都幫女人做晒，咁樣d女人唔會鐘意佢」。

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【圖輯】點圖放大瀏覽 港女交友App遇最大騙案👇👇👇

由於事件太經典，加上港女沒有遇上過同類情況，於是提出合照紀念，假相男也欣然答應。港女指過了一段時間後，再在交友App上遇到他，並問他為何仍在用同一張假相，然後對方竟給出「我就唔信你冇喺夢入面想起我」的回應，令港女直言「咁就梗係有啦，呢單嘢簡直就係人生中嘅惡夢，我一世都會記得㗎」最後也貼出了假相男使用的假相，以及在麥當勞的合照。

【圖輯】點圖放大瀏覽 交友App港男真面目 👇👇👇

網民就笑指這是交友App「最大騙局」，認為該名男子肯直接承認自己用假相勇氣可加，同時大讚女事主心地好，明知對方欺騙自己都肯與對方食餐麥當勞。亦有人笑稱只得張國榮可以有資格講出「我就唔信你無喺夢入邊想起我」嘅台詞，假相男的超自信對話令網民笑爆。