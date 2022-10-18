性怪癖｜28歲男老師戀向死物射精　拍片自瀆23秒射進女童波鞋被捕

最近日本爆出一宗變態教師被捕的案件。這位小學教師在放學後仍長時間逗留在學校中，找到女學生的體育鞋後，將自己的體液釋放在鞋子裏，還用手機拍下犯案過程……



（《週刊女性PRIME》截圖）

今年6月3日的夜裏，明明是假期前的最後一天，老師小澤正彦卻完全沒有回家的打算，到了晚上9時45分依然逗留在學校。他走進教室，看到桌子旁邊掛著女生的體育鞋後，就自慰、將精液釋放在鞋子内，還將一連串行爲用手機拍下。

日媒《週刊女性PRIME》報導，今月8日任職千葉縣松戶市立小學的28歲男教師小澤正彦因向女學童的體育鞋中射精，涉嫌破壞財物被捕。其實這次事件是警方在調查疑犯小澤其他猥瑣相關罪名時，從到他家中搜查所得的手機中找到證據影片而被揭發。調查有關人士透露，23秒的影片中「能看到疑犯身體的一部分」。不過受害人並沒有注意到自己的鞋子被當成猥瑣行為對象，懷疑疑犯小澤在拍攝後已將精液抹走。

28歲男教師小澤正彦10月8日被捕（YouTube：@千葉ニュース（チバテレ））

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疑犯自2020年4月開始在該校任職，他平時工作認真，在學生之間很受歡迎。有該校畢業的男學生表示小澤對男生很嚴格、對女生就縱容，不過也從沒有目擊過他有不當的身體接觸。成為這次事件揭發契機的猥瑣事件雖然並非在同校内發生，但被看上的也是未成年少女。有關人士認爲，疑犯拍攝影片並沒有販賣意圖，而是為了滿足自己的性欲。

最令人驚訝的是，教師小澤正彦6月才剛新婚，與犯案屬同一時期。從搜獲的手機中，除了23秒的證據影片，還發現了其他類似圖片；似乎小澤的性趣不受限於體育鞋，而是對往東西上射精的行為感到性興奮。

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有不少日本網民關注事件，批評有很多怪人、變態都當上老師，非常嘔心，而且小澤還是新婚人士，實在令人不可置信。認爲遇到這種案件應該一律剝奪教師資格。香港網民亦在連登討論區上熱論事件，不過他們就將重點放在教師小澤的相貌上，甚至有網民認爲他與Mirror成員Ian陳卓賢有點相像，更形容小澤是「變態版Ian」，小編覺得一點也不像......

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