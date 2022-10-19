港人食燒肉遇和尚開餐感震驚：佛教可以食肉咩？網民怒轟樓主無知

佛教是亞洲地區如中國、韓國、日本、泰國等地的重要宗教，是世界的三大宗教之一，而佛教的和尚、僧侶在他人的眼裡，總是有著較多的戒律及守則，甚至有許多誤解。最近有港人在燒肉店食飯時遇到一班僧侶，令他大感驚訝：「無知一問可以食（肉）嘅咩」，照片引起網民熱議。



Facebook 群組「的士司機資訊網 Taxi」截圖

最近有網民在Facebook 群組「的士司機資訊網 Taxi」發帖，同時貼出了一張照片，指自己「難得休息兩個鐘食個燒肉先，點知見到呢一幕」，而樓主所指的是在餐廳遇到6位佛教僧侶，令他頓時陷入思考，並向網民發問「無知一問可以食（肉）嘅咩？」

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有網民貼出穿著類似服裝的人正在買勞力士（Facebook 群組「的士司機資訊網 Taxi」截圖）

也有人貼出正在買DVD的疑似出家人（ Facebook 群組「的士司機資訊網 Taxi」截圖）

有網民看帖後就笑稱「酒肉穿腸過，佛祖心中留」、「生酮飲食？」、「」。不過隨後網民認真解答指這些是僧侶、喇嘛而非和尚，有機會是來自泰國、緬甸、柬埔寨、老撾、斯里蘭卡、西藏等地的僧侶或喇嘛，在不同國家的佛教規條下容許吃肉，只要是「三淨肉」，即不允許殺生，而普遍食用之肉，「沒有見到為自己而殺，沒有從可信之人處聽聞為自己而殺，不懷疑其人會為自己殺，即可食用。」而日常中看到和尚食素，只是在梁武帝改革後的漢傳佛教傳統。

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《朝五晚九》劇照

其實佛教的本意是佛陀的教育，比起其他宗教更像是一種哲理，重視人類心靈的進步與昇華。亞洲各地的佛教文化都有所不同，也衍生出獨立的特色，例如日本和尚是採用上下班制，還可以喝酒吃肉、甚至取妻；韓國和尚出家後便不得再復還世俗身份。當深入了解佛教的背景時，就會發現佛教徒食肉其實並不稀奇。

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《朝五晚九》劇照

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